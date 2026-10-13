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Російський дрон вдарив по навчальному закладу в центрі Рівного: 14 поранених (оновлено)

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Російський дрон вдарив по навчальному закладу в центрі Рівного: 14 поранених (оновлено)
Російський дрон влучив у будівлю навчального корпусу
фото: соцмережі

Будівля зазнала значних пошкоджень, на місці працюють відповідні служби

Російський безпілотник влучив у навчальний заклад у центрі Рівного. Унаслідок атаки є поранені, будівля зазнала значних пошкоджень. Про це повідомила Рівненська обласна військова адміністрація, пише «Главком».

За попередньою інформацією, удар припав на навчальний заклад у центральній частині міста. Унаслідок влучання пошкоджено будівлю. В ОВА підтвердили, що є постраждалі. Інформація про їхню кількість, стан поранених та обставини атаки уточнюється.

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Місце повідомляють, що окупанти завдали удару по третьому корпусу Рівненського державного гуманітарного університету. Також говорять про значну кількість поранених внаслідок атаки.

Оновлено 11:47

Унаслідок російської атаки на Рівне поранено 14 людей. Одна людина перебуває у важкому стані, ще троє – у стані середньої тяжкості. У навчальному корпусі пошкоджено другий поверх і частину фасаду. Пожежу локалізували, на місці працюють відповідні служби.

Оновлено 11:40

У Рівному вже 10 поранених унаслідок удару рф, одна людина перебуває у важкому стані, повідомляє ОВА.

Нагадаємо, що раніше очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про ворожу атаку на обласний центр та Сарненський район. Унаслідок удару по Рівному пошкоджень зазнало нежитлове приміщення, за попередніми даними, люди не постраждали.

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Теги: освіта війна обстріл Рівне

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