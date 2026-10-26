Вибори у Болгарії: прихильниця діалогу з РФ випереджає суперника

Президентка Болгарії Іліяна Йотова та проєвропейський кандидат Гюров змагатимуться у другому турі

Чинна президентка Болгарії Іліяна Йотова посіла перше місце за попередніми оцінками результатів президентських виборів, випередивши колишнього виконувача обов’язків прем’єр-міністра Андрея Гюрова менш ніж на два відсоткові пункти. За даними паралельного підрахунку соціологічної агенції Alpha Research, Йотова набрала 34,6%, а її суперник – 32,7%. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Болгарське національне телебачення.

За результатами паралельного підрахунку Alpha Research, Йотова разом із кандидатом у віцепрезиденти Кирилом Вълчевим отримала 34,6% голосів. За пару Гюрова та Георгія Кандева проголосували 32,7% виборців. Третє місце посіли лідер ультраправої проросійської партії «Відродження» Костадін Костадінов та євродепутат Петар Волгін із результатом 12,6%.

фото: БНТ

Жодна пара кандидатів не набрала достатньої кількості голосів для перемоги в першому турі. Другий тур президентських виборів запланований на 1 листопада. У ньому змагатимуться Йотова та Гюров.

Які позиції кандидатів щодо Росії та України

Йотова стала президенткою Болгарії в січні 2026 року після того, як Румен Радев залишив посаду, щоб узяти участь у парламентських виборах. Політикиня має підтримку його партії «Прогресивна Болгарія», яка здобула перемогу на квітневих парламентських виборах.

Радев неодноразово виступав проти військової допомоги Україні та закликав до переговорів із Москвою. Йотова також підтримує дипломатичне врегулювання війни та виступає за діалог із Росією. Її позиція відрізняється від курсу Гюрова, якого підтримують проєвропейські реформаторські сили.

Андрей Гюров – економіст, колишній заступник голови Болгарського народного банку та виконувач обов’язків прем’єр-міністра. Під час роботи на чолі тимчасового уряду він підписав угоду про безпекове співробітництво між Болгарією та Україною. Гюров виступає за тіснішу співпрацю із західними партнерами та продовження підтримки Києва.

Явка та перебіг голосування

За даними Центральної виборчої комісії Болгарії, станом на 16:00 явка становила 16,04%. За оцінкою Alpha Research, до 20:00 вона зросла до 22,5%. Це свідчить про низьку активність виборців порівняно з очікуваннями напередодні голосування.

На президентських виборах у Болгарії змагалися 27 пар кандидатів у президенти та віцепрезиденти. Для перемоги в першому турі необхідно отримати понад половину дійсних голосів за умови участі в голосуванні більш як половини зареєстрованих виборців. Якщо жодна пара не виконує цих умов, проводять другий тур між двома лідерами.

Нагадаємо, у квітні 2026 року на дострокових парламентських виборах у Болгарії перемогла партія «Прогресивна Болгарія» колишнього президента Румена Радева. Політик, якого неодноразово критикували за позиції щодо Росії та України, отримав можливість сформувати уряд.