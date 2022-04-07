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    США готують програму ленд-лізу для України

    Сенатор Чак Шумер сказав, що російські війська здійснюють &laquo;геноцид&raquo; в Україні - США готують програму ленд-лізу для України

    Сенатор Чак Шумер сказав, що російські війська здійснюють «геноцид» в Україні

    фото: Politico

    Програма дозволяє оперативно відправляти союзникам необхідне для війни: починаючи з продовольства і закінчуючи зброєю

    Сенат США одноголосно ухвалив закон, який уповноважує Байдена активувати програму ленд-лізу. Востаннє цю програму було прийнято під час Другої світової війни. Про це повідомляє видання Politico.

    Тепер це рішення має розглянути Палата представників.

    Документ, відомий як «Закон про ленд-ліз про оборону демократії України від 2022 року», прискорить передачу в Україну важливого військового обладнання та інших критичних поставок за рахунок скорочення бюрократичної тяганини. Він дозволяє де-факто дарувати обладнання з положеннями, які передбачають, що країни-одержувачі виплатять їх вартість США пізніше.

    Неясно, чи Палата представників розгляне прийнятий Сенатом закон про ленд-ліз перед тим, як обидві палати покинуть Вашингтон у четвер на попередньо заплановану двотижневу перерву. Очікується, що Палата представників ухвалить законопроєкт про торгівлю з Росією після голосування Сенату у четвер вранці.

    Свого часу ленд-ліз дозволив союзникам США у Європі перемогти нацистську Німеччину на чолі з Адольфом Гітлером. Тепер програма має допомогти Україні здобути перемогу над РФ на чолі з Володимиром Путіним.

    У короткій промові в залі Сенату лідер більшості Чак Шумер назвав масові вбивства «чистим злом», додавши, що російські війська здійснюють «геноцид» в Україні.

    Сенат одноголосно ухвалив важливий закон, який дозволяє президенту США Джо Байдену більш ефективно відправляти зброю та інші предмети постачання в Україну в умовах вторгнення Росії.

    «Сенатори швидко підтримали цю пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть дати відсіч російським військам, які обстрілюють українські міста з кінця лютого. Програма ленд-лізу, створена під час Другої світової війни, розглядалася як переломний момент у конфлікті, оскільки вона дозволила США швидко поповнити запаси союзників без трудомістких процедурних перешкод», – йдеться у публікації.

    Нагадаємо, напередодні у США завили, що Україна матиме 10 протитанкових систем на кожен російський танк – Блінкен.

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    Теги: росія окупанти США геноцид війна закон військові Україна Сенат США окупація час #stoprussia
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    США готують програму ленд-лізу для України