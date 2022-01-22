Мрію, щоб союзники допомогли «закрити небо» від російської авіації

З путінською «сухопуткою» ми раду дамо

У кожної людини є мрії.

Поки молодий - мрієш неосяжно.

Чим людина стає старшою, тим мрії стають меншими.

Ось і у мене є маленька мрія: дуже бажаю, щоб наші союзники допомогли нам, українцям, «закрити небо» від ерефівської авіації та ракет.

З путінською «сухопуткою» ми раду дамо…

І якщо ця мрія здійсниться, обіцяю: кожного ранку, окрім «Отче наш», буду виголошувати «Боже, бережи королеву», або «Боже, благослови Америку», або ще щось…

P.S. Дасть Бог, і Україна розробить та поставить на озброєння свої ракетно-зенітні комплекси. Це теж маленька мрія, але вона саме зараз, на жаль, не може здійснитися… На це треба час.

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Джерело: блог Дмитра Яроша

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