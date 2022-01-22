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    Думки вголос

    Мрію, щоб союзники допомогли «закрити небо» від російської авіації

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
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    Мрія здійсниться, обіцяю! - Мрію, щоб союзники допомогли «закрити небо» від російської авіації
    Мрія здійсниться, обіцяю!
    Фото: Novinky.cz

    З путінською «сухопуткою» ми раду дамо

    У кожної людини є мрії.

    Поки молодий - мрієш неосяжно.

    Чим людина стає старшою, тим мрії стають меншими.

    Ось і у мене є маленька мрія: дуже бажаю, щоб наші союзники допомогли нам, українцям, «закрити небо» від ерефівської авіації та ракет.

    З путінською «сухопуткою» ми раду дамо…

    І якщо ця мрія здійсниться, обіцяю: кожного ранку, окрім «Отче наш», буду виголошувати «Боже, бережи королеву», або «Боже, благослови Америку», або ще щось…

    P.S. Дасть Бог, і Україна розробить та поставить на озброєння свої ракетно-зенітні комплекси. Це теж маленька мрія, але вона саме зараз, на жаль, не може здійснитися… На це треба час.

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

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    Теги: Харків війна Україна
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    Мрію, щоб союзники допомогли «закрити небо» від російської авіації