Мрію, щоб союзники допомогли «закрити небо» від російської авіації
З путінською «сухопуткою» ми раду дамо
У кожної людини є мрії.
Поки молодий - мрієш неосяжно.
Чим людина стає старшою, тим мрії стають меншими.
Ось і у мене є маленька мрія: дуже бажаю, щоб наші союзники допомогли нам, українцям, «закрити небо» від ерефівської авіації та ракет.
З путінською «сухопуткою» ми раду дамо…
І якщо ця мрія здійсниться, обіцяю: кожного ранку, окрім «Отче наш», буду виголошувати «Боже, бережи королеву», або «Боже, благослови Америку», або ще щось…
P.S. Дасть Бог, і Україна розробить та поставить на озброєння свої ракетно-зенітні комплекси. Це теж маленька мрія, але вона саме зараз, на жаль, не може здійснитися… На це треба час.
Джерело: блог Дмитра Яроша