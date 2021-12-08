Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – удар у спину Україні
Українцям не потрібен мир за будь-яку ціну. Українцям потрібна Перемога у Війні за Незалежність
«Мінські домовленості», підписані під тиском і шантажем, не є для українців шляхом закінчення Війни.
«Мінські домовленості» не мають жодної юридичної ваги і сили.
«Мінські домовленості» вигідні одній стороні – сатанинській путінській імперії.
Реалізація «Мінських домовленостей» призведе до знищення нашої Держави Україна.
Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – це удар у спину Незалежності та Соборності України.
Українцям не потрібен мир за будь-яку ціну. Українцям потрібна Перемога у Війні за Незалежність.
Геть «Мінські домовленості»!
Геть капітуляцію!
Українці чинитимуть опір!
Україна понад усе!
Джерело: блог Дмитра Яроша