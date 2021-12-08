Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – удар у спину Україні

Українцям не потрібен мир за будь-яку ціну. Українцям потрібна Перемога у Війні за Незалежність

«Мінські домовленості», підписані під тиском і шантажем, не є для українців шляхом закінчення Війни.

«Мінські домовленості» не мають жодної юридичної ваги і сили.

«Мінські домовленості» вигідні одній стороні – сатанинській путінській імперії.

Реалізація «Мінських домовленостей» призведе до знищення нашої Держави Україна.

Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – це удар у спину Незалежності та Соборності України.

Українцям не потрібен мир за будь-яку ціну. Українцям потрібна Перемога у Війні за Незалежність.

Геть «Мінські домовленості»!

Геть капітуляцію!

Українці чинитимуть опір!

Україна понад усе!

Джерело: блог Дмитра Яроша

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.