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    Думки вголос

    Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – удар у спину Україні

    • Дмитро Ярош

      Народний депутат 8 скликання

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    Реалізація &laquo;Мінських домовленостей&raquo; призведе до знищення нашої Держави Україна - Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – удар у спину Україні
    Реалізація «Мінських домовленостей» призведе до знищення нашої Держави Україна
    фото: Радіо Свобода

    Українцям не потрібен мир за будь-яку ціну. Українцям потрібна Перемога у Війні за Незалежність

    «Мінські домовленості», підписані під тиском і шантажем, не є для українців шляхом закінчення Війни.

    «Мінські домовленості» не мають жодної юридичної ваги і сили.

    «Мінські домовленості» вигідні одній стороні – сатанинській путінській імперії.

    Реалізація «Мінських домовленостей» призведе до знищення нашої Держави Україна.

    Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – це удар у спину Незалежності та Соборності України.

    Українцям не потрібен мир за будь-яку ціну. Українцям потрібна Перемога у Війні за Незалежність.

    Геть «Мінські домовленості»!

    Геть капітуляцію!

    Українці чинитимуть опір!

    Україна понад усе!

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    Джерело: блог Дмитра Яроша

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Мінські угоди війна ОРДЛО
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    Підтримка «Мінських домовленостей» нашими союзниками – удар у спину Україні