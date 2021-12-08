  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Кирило Сазонов
рус
    Думки вголос

    Байден не захотів домагатися від Путіна реальних поступок

    • Кирило Сазонов

      Політичний оглядач

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Путін наполягав на гарантіях невступу України до НАТО - Байден не захотів домагатися від Путіна реальних поступок
    Путін наполягав на гарантіях невступу України до НАТО
    фото з відкритих джерел

    У разі широкомасштабної агресії Росії, варто розраховувати лише на себе

    Мовою оригіналу

    Итак, коротко напишу про результат переговоров Байдена и Путина. Коротко – потому что результатов фактически нет и много букв даже при познаковой оплате генерировать было бы нелепо. Стороны договорились и дальше договариваться, обсуждать важные темы, а пока переговоры по ключевым вопросам будут вести команды. В переводе с дипломатического языка на понятный – не договорились ни по одному принципиальному вопросу.

    В Кремле рассказали, что Путин настаивал на гарантиях невступления Украины в НАТО и вообще нераспространения НАТО на Восток Европы. Байден таких гарантий не дал. В свою очередь Белый дом акцентировал на поддержке украинской независимости и территориальной целостности. И готовы вводить новые экономические санкции в случае полномасштабной российской агрессии. Испугались ли в Кремле? Увидим по движениям российских войск возле украинских границ в ближайшее время. Но, судя по заявлениям, угроза не воспринимается, как критичная.

    Мое личное впечатление – Байден не смог или не захотел добиваться от Путина реальных уступок с помощью реальных угроз. Вообще складывается впечатление еще со времен Барака Обамы, что президент США от Демократической партии – автоматически снижение поддержки для союзников США в мире. Так что, по большому счету, в случае широкомасштабной агрессии РФ в ближайшей перспективе Украине стоит рассчитывать только на себя.

    Вывод очевиден. Это должно подтолкнуть украинские элиты к самому логичному шагу – консолидации перед реальной угрозой. Как политических элит, так и экономических. Потому что при негативном сценарии потеряют все. И от увлекательного процесса ежедневной войны друг против друга нам стоит говорить про объединении усилий перед реальной внешней угрозой. Вот такой тест элитам и гражданам на зрелость. С очень высокими ставками...

    Читайте також матеріали «Главкома»:

    Джерело: блог Кирила Сазонова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Джозеф Байден війна Путін Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Борислав Береза
    Борислав Береза

    Народний депутат 8 скликання

    Єгор Чернєв
    Єгор Чернєв

    народний депутат України IX скликання, Голова Постійної Делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    Людмила Буймістер
    Людмила Буймістер

    Народний депутат

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Байден не захотів домагатися від Путіна реальних поступок