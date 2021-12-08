Байден не захотів домагатися від Путіна реальних поступок

У разі широкомасштабної агресії Росії, варто розраховувати лише на себе

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Итак, коротко напишу про результат переговоров Байдена и Путина. Коротко – потому что результатов фактически нет и много букв даже при познаковой оплате генерировать было бы нелепо. Стороны договорились и дальше договариваться, обсуждать важные темы, а пока переговоры по ключевым вопросам будут вести команды. В переводе с дипломатического языка на понятный – не договорились ни по одному принципиальному вопросу.

В Кремле рассказали, что Путин настаивал на гарантиях невступления Украины в НАТО и вообще нераспространения НАТО на Восток Европы. Байден таких гарантий не дал. В свою очередь Белый дом акцентировал на поддержке украинской независимости и территориальной целостности. И готовы вводить новые экономические санкции в случае полномасштабной российской агрессии. Испугались ли в Кремле? Увидим по движениям российских войск возле украинских границ в ближайшее время. Но, судя по заявлениям, угроза не воспринимается, как критичная.

Мое личное впечатление – Байден не смог или не захотел добиваться от Путина реальных уступок с помощью реальных угроз. Вообще складывается впечатление еще со времен Барака Обамы, что президент США от Демократической партии – автоматически снижение поддержки для союзников США в мире. Так что, по большому счету, в случае широкомасштабной агрессии РФ в ближайшей перспективе Украине стоит рассчитывать только на себя.

Вывод очевиден. Это должно подтолкнуть украинские элиты к самому логичному шагу – консолидации перед реальной угрозой. Как политических элит, так и экономических. Потому что при негативном сценарии потеряют все. И от увлекательного процесса ежедневной войны друг против друга нам стоит говорить про объединении усилий перед реальной внешней угрозой. Вот такой тест элитам и гражданам на зрелость. С очень высокими ставками...

Джерело: блог Кирила Сазонова

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