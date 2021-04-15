Про чергову «зраду» щодо розміщення облігацій внутрішньої державної позики

Українська держава має внутрішні резерви, на які може спиратися, забезпечуючи видатки

Давайте знову без катастроф і апокаліпсисів. Проблеми з залученням боргу вочевидь не стануть для України критичними. Дійсно, через стягування Росією військ на кордоні з Україною знизився попит інвесторів на ОВДП Мінфіну. Як наслідок – скоротився обсяг державних запозичень, який в останні тижні склав 1 – 1,6 млрд гривень (раніше середнє залучення складало близько 10 млрд гривень). Але як тільки ситуація на кордоні стабілізується, інвестори знов почнуть купувати ОВДП.

Разом з тим, Росія – це не єдиний фактор, що негативно впливає на залучення державою запозичень. Другим таким фактором є деструктивні заяви деяких українських політиків, які постійно озвучують найгірші очікування та найбільш негативні сценарії як щодо поточної ситуації на кордоні, так і взагалі щодо всього, що відбувається в країні. Бо вони вважають, що будь-який успіх команди президента Зеленського та його визнання суспільством та інвесторами, віддаляє їхню можливість повернутися до влади. Тому ці політики охоче спекулюють тимчасовими негараздами країни, і навіть потенційним загостренням на фронті.

Втім українська економіка має запас міцності. Зокрема, через перекриття корупційних схем на митниці і в податковій вдалося перевиконати доходи бюджету навіть в умовах коронакризи. Тож наразі Українська держава має внутрішні резерви, на які може спиратися, забезпечуючи видатки.

Також за завданням президента активізована робота над отриманням фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Глава держави поставив задачу прискорити досягнення домовленостей з МВФ щодо тих питань, які Україна ще має реалізувати. Продовження співпраці з Фондом дозволить зберегти фінансову стабільність в Україні в довгостроковій перспективі.

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