Чи дійсно голову Лебединської райдержадміністрації убили за схемою Кушнарьова?

Більше вбитих своїми же п’яних мисливців на полюванні — більше обережності і поваги до інших людей

Накручувати, що голову Лебединської райдержадміністрації убили по схемі Кушнарьова може лише той, хто лісів на Сумщині не знає. І не в курсі, як там полюють. Судді і власники ковбасних кіосків. Педагоги і прокурори. Менти і безробітні. Колишні Атовці і просто алкоголіки в «спєцовкє». Привозні депутати і місцеві

Євген Кушнарьов

Більше вбитих своїми же п’яних мисливців на полюванні — більше обережності і поваги до інших людей

Накручувати, що голову Лебединської райдержадміністрації убили по схемі Кушнарьова може лише той, хто лісів на Сумщині не знає. І не в курсі, як там полюють.

Судді і власники ковбасних кіосків. Педагоги і прокурори. Менти і безробітні. Колишні Атовці і просто алкоголіки в «спєцовкє». Привозні депутати і місцеві клерки з районо.

Всі пруться полювати в ліси Лебединщини-Недригалівщини-Бурині — у сезон полювання, влітку і з нагоди Дня Перемоги.

Полюють на полях фермерів, на дачах, в межах населених пунктів, у заплавах і біля городів. Полюють на джипах і пішки, з палатками, і на надувних човнах.

Моя мама не раз уночі зі знайомими жінками розбивала шалаші неадекватних мисливців, після того, як окремі герої були піймані на дачі діда із дробовиками після: «тут же качки у вербах живуть. Ваш шо, жалко?».

Більше вбитих своїми же п’яних мисливців на полюванні — більше обережності і поваги до інших людей. Тверезих і тих, що живуть поруч із качками і зайцями)

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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