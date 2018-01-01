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    Думки вголос

    Чи дійсно голову Лебединської райдержадміністрації убили за схемою Кушнарьова?

    Більше вбитих своїми же п’яних мисливців на полюванні — більше обережності і поваги до інших людей
    Накручувати, що голову Лебединської райдержадміністрації убили по схемі Кушнарьова може лише той, хто лісів на Сумщині не знає. І не в курсі, як там полюють. Судді і власники ковбасних кіосків. Педагоги і прокурори. Менти і безробітні. Колишні Атовці і просто алкоголіки в «спєцовкє». Привозні депутати і місцеві
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:24
    • Розсилка
    Євген Кушнарьов
    Євген Кушнарьов

    Більше вбитих своїми же п’яних мисливців на полюванні — більше обережності і поваги до інших людей

    Накручувати, що голову Лебединської райдержадміністрації убили по схемі Кушнарьова може лише той, хто лісів на Сумщині не знає. І не в курсі, як там полюють.

    Судді і власники ковбасних кіосків. Педагоги і прокурори. Менти і безробітні. Колишні Атовці і просто алкоголіки в «спєцовкє». Привозні депутати і місцеві клерки з районо.

    Всі пруться полювати в ліси Лебединщини-Недригалівщини-Бурині — у сезон полювання, влітку і з нагоди Дня Перемоги.

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    Полюють на полях фермерів, на дачах, в межах населених пунктів, у заплавах і біля городів. Полюють на джипах і пішки, з палатками, і на надувних човнах.

    Моя мама не раз уночі зі знайомими жінками розбивала шалаші неадекватних мисливців, після того, як окремі герої були піймані на дачі діда із дробовиками після: «тут же качки у вербах живуть. Ваш шо, жалко?».

    Більше вбитих своїми же п’яних мисливців на полюванні — більше обережності і поваги до інших людей. Тверезих і тих, що живуть поруч із качками і зайцями)

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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