Ідея про спрощене українське громадянство для росіян є маячнею
Команда ЗЕ спеціаліст у диджиталізаціі, команда ж Путіна — уміє вдало відправляти агентів у відпустки і на роботу в якості журналістів
Є умовний алкоголік Биков, який лапає оце наших баришень в Одесі за сідниці — а після нововведень може претендувати на паспорт і якусь потугу на моральний авторитет.
Врешті навіть упориш Венедіктов може претендувати на український паспорт, якщо мімікрує під російську опозицію.
Це нічого, що Биков нещодавно називав Крим невіддільним від раша культури.
А волохатий на каналі Мураєва розповідав про дружбу з Пєсковим і радіостанцію на гроші «Газпрому».
У ідеї про спрощене громадянство нема наступного.
Чи складатимуть прохачі іспит із української мови?
Чи лізтимуть вони в політику та на телебачення?
Чи перевірятиме хтось, чи припинили вони російське громадянство?
Чому недостатньо дати статус політичного біженця раз ситуацію виняткова?
Окей, і скільки офіцерів спецслужб РФ можна завести під прикритянням нещасних опозиціонерів і унікальних журналістів?
І знову ж таки — одна справа іноземці, які воювали в ато. Інша — чуваки типу Вєнєдиктова. Про чиї цьомки-бомки із деякими людьми з офісу президента можна дізнатися із якогось хіба інтерв`ю у Гордона.
Команда ЗЕ спеціаліст у диджиталізаціі, команда ж Путіна — уміє вдало відправляти агентів у відпустки і на роботу в якості журналістів)
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої