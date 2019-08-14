Ідея про спрощене українське громадянство для росіян є маячнею

Фото: УНІАН

Команда ЗЕ спеціаліст у диджиталізаціі, команда ж Путіна — уміє вдало відправляти агентів у відпустки і на роботу в якості журналістів

Є умовний алкоголік Биков, який лапає оце наших баришень в Одесі за сідниці — а після нововведень може претендувати на паспорт і якусь потугу на моральний авторитет.

Врешті навіть упориш Венедіктов може претендувати на український паспорт, якщо мімікрує під російську опозицію.

Це нічого, що Биков нещодавно називав Крим невіддільним від раша культури.

А волохатий на каналі Мураєва розповідав про дружбу з Пєсковим і радіостанцію на гроші «Газпрому».

У ідеї про спрощене громадянство нема наступного.

Чи складатимуть прохачі іспит із української мови?

Чи лізтимуть вони в політику та на телебачення?

Чи перевірятиме хтось, чи припинили вони російське громадянство?

Чому недостатньо дати статус політичного біженця раз ситуацію виняткова?

Окей, і скільки офіцерів спецслужб РФ можна завести під прикритянням нещасних опозиціонерів і унікальних журналістів?

І знову ж таки — одна справа іноземці, які воювали в ато. Інша — чуваки типу Вєнєдиктова. Про чиї цьомки-бомки із деякими людьми з офісу президента можна дізнатися із якогось хіба інтерв`ю у Гордона.

Команда ЗЕ спеціаліст у диджиталізаціі, команда ж Путіна — уміє вдало відправляти агентів у відпустки і на роботу в якості журналістів)

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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