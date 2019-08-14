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    Думки вголос

    Ідея про спрощене українське громадянство для росіян є маячнею

    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Розсилка
    Фото: УНІАН - Ідея про спрощене українське громадянство для росіян є маячнею
    Фото: УНІАН

    Команда ЗЕ спеціаліст у диджиталізаціі, команда ж Путіна — уміє вдало відправляти агентів у відпустки і на роботу в якості журналістів

    Є умовний алкоголік Биков, який лапає оце наших баришень в Одесі за сідниці — а після нововведень може претендувати на паспорт і якусь потугу на моральний авторитет.

    Врешті навіть упориш Венедіктов може претендувати на український паспорт, якщо мімікрує під російську опозицію.

    Це нічого, що Биков нещодавно називав Крим невіддільним від раша культури.

    А волохатий на каналі Мураєва розповідав про дружбу з Пєсковим і радіостанцію на гроші «Газпрому».

    У ідеї про спрощене громадянство нема наступного.

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    Чому недостатньо дати статус політичного біженця раз ситуацію виняткова?

    Окей, і скільки офіцерів спецслужб РФ можна завести під прикритянням нещасних опозиціонерів і унікальних журналістів?

    І знову ж таки — одна справа іноземці, які воювали в ато. Інша — чуваки типу Вєнєдиктова. Про чиї цьомки-бомки із деякими людьми з офісу президента можна дізнатися із якогось хіба інтерв`ю у Гордона.

    Команда ЗЕ спеціаліст у диджиталізаціі, команда ж Путіна — уміє вдало відправляти агентів у відпустки і на роботу в якості журналістів)

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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