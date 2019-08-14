Санкції, падіння цін на нафту і рецесія. Яким буде серпень для російської економіки

Чи очікує нова криза на Росію?

Окрім зовнішніх ризиків перед економікою Росії стоять і внутрішні виклики

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Начало месяца уже выдалось неспокойным. Сначала США объявили о введении второго этапа так называемых «химических» санкций. Потом, буквально через несколько дней, новая неприятность: мировые цены на нефть снизились до минимумов с начала текущего года (менее 56 долларов США за баррель). Одновременно новое обострение американо-китайских торговых разногласий, когда президент США Дональд Трамп объявил о введении новых торговых пошлин на китайский импорт.



В результате курс российского рубля достаточно ощутимо снизился (примерно на три рубля и по отношению к доллару США, и по отношению к евро). Конечно же, это пока никакой не обвал, так, проседание, хотя и достаточно сильное.

Значит, обвала в этом августе всё-таки не будет? – Понятно, что у россиян есть все основания столь тревожно относиться к августу в экономическом плане (один дефолт августа 1998 года чего стоит).

Однако, несмотря на все перечисленные выше перипетии августа текущего года, в этот раз какой-то катастрофический обвал нам вряд ли грозит.



Август 2019, тем не менее, весьма интересен с точки зрения демонстрации того, что грозит экономике в недалеком будущем.



Я бы выделил три основных внешних риска: санкции, падение мировых цен на нефть, общее замедление роста и переход к рецессии мировой экономики.



Начнем с санкций. Все, конечно с облегчением вздохнули, что запрет на покупку российских госбумаг не коснулся рублевых облигаций. Да, «химические» санкции в отношении российского госдолга в таком виде – это не очень страшно. Вот если бы американцам запретили покупать рублевые облигации федерального займа (ОФЗ) – это было бы очень чувствительно. Однако надо же себе реально представлять, что будет в этом плане в недалеком будущем. А будущее такое: сегодня американцы «потренировались» на валютных гособлигациях, а завтра (до американских президентских выборов 2020 года) они с очень большой долей вероятности распространят свой запрет и на рублевые госбумаги.



Соответствующий законопроект уже не только существует, но и, как известно, одобрен Палатой представителей американского Конгресса.



Теперь о ценах на нефть – они будут и дальше снижаться до очень неприятных для российской экономики уровней, менее 50 долларов за баррель. Главная причина – замедление Китая, замедление мировой экономики в целом, развитие со стороны США «сланцевого» успеха. Обратите внимание: цены на нефть не удерживаются на относительно высоком уровне даже в условиях серьезной геополитической напряженности. Представьте, что будет, если градус этой напряженности (в отношениях с тем же Ираном) хоть немного снизится. Цены просто рухнут, никакой ОПЕК+ не поможет.



Наконец о неважных перспективах мирового экономического развития. Мировая экономика созрела для очередного экономического кризиса циклического характера, «пузыри» надулись (на том же фондовом рынке США, к примеру). Это значит, что для начала такого кризиса нужен просто «спусковой крючок». Торговая война между США и Китаем очень хорошо подходит на роль такого «крючка». Не сработает по этой причине, сработает благодаря какому-нибудь другому фактору. Brexit, кстати, тоже вполне годится на эту роль.



В августе 2019 все названные выше внешние риски для российской экономики обозначились достаточно явно. Испугаться, конечно, можно, но пока не будем торопиться этого делать. Обвалом это пока не грозит, но реальность такого обвала на фоне текущего августа становится вполне очевидной в недалеком будущем.



Она будет еще очевиднее, если примем во внимание, что, помимо внешних рисков, у российской экономики есть и серьезные внутренние: падающие реальные располагаемые денежные доходы населения, закредитованность граждан, балансирование экономики между стагнацией и рецессией и др. О политических внутренних рисках на фоне последних событий также не следует забывать. Однако все эти риски пока не настолько серьезные, что уже в текущем августе они способны обрушить экономику в кризис.



Вывод: август 2019 года обойдется без кризиса, хотя и спокойным его уже не назовешь.



Все будет позднее, немного позднее.

Джерело: Эхо Москвы

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