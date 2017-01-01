Мішки та колючий дріт телеканалу NewsOne принесли лише користь
- Сьогодні, 10:15
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Розсилка
На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше
Я учора говорила, що newsone використає колючий дріт і людішек в балаклавах біля палаючих бочок по-максимуму.
Флеш-моб у соцмережі #язасвободу слова «ми хочемо, щоб це побачили в АП і Нацраді з питань телебачення і радіомовлення»...
Члени комітету свободи слова чесно розказують на включеннях, що «блокування каналів шкодить іміджу держави», в що «неприбуткові ЗМІ, на жаль, залежать від власників».
Ображені особисто Петром Олексійовичем, як Фірсов розказують, що «поки 5 канал замовчує реальні події, newsone ріже правду-матку».
Кореспонденти грамотно в унісон підкреслюють на усіх включеннях, що канал майданчик для будь-яких позицій і думок.
Трансляція в ютубі — 7,5 тисяч переглядів. Удвічі більше лідера —112.
Висновок. На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше. Хоча, може, так і є.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої