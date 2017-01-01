Мішки та колючий дріт телеканалу NewsOne принесли лише користь

На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше

Я учора говорила, що newsone використає колючий дріт і людішек в балаклавах біля палаючих бочок по-максимуму. Флеш-моб у соцмережі #язасвободу слова «ми хочемо, щоб це побачили в АП і Нацраді з питань телебачення і радіомовлення»... Члени комітету свободи слова чесно розказують на включеннях, що «блокування каналів

На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше

Я учора говорила, що newsone використає колючий дріт і людішек в балаклавах біля палаючих бочок по-максимуму.

Флеш-моб у соцмережі #язасвободу слова «ми хочемо, щоб це побачили в АП і Нацраді з питань телебачення і радіомовлення»...

Члени комітету свободи слова чесно розказують на включеннях, що «блокування каналів шкодить іміджу держави», в що «неприбуткові ЗМІ, на жаль, залежать від власників».

Ображені особисто Петром Олексійовичем, як Фірсов розказують, що «поки 5 канал замовчує реальні події, newsone ріже правду-матку». Кореспонденти грамотно в унісон підкреслюють на усіх включеннях, що канал майданчик для будь-яких позицій і думок. Читайте також Саакашвілі, тікаючи від СБУ, видерся на дах багатоповерхівки, - ЗМІ Сьогодні, 08:13 Трансляція в ютубі — 7,5 тисяч переглядів. Удвічі більше лідера —112. Висновок. На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше. Хоча, може, так і є.

Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

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