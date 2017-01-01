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    Думки вголос

    Мішки та колючий дріт телеканалу NewsOne принесли лише користь

    На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше
    Я учора говорила, що newsone використає колючий дріт і людішек в балаклавах біля палаючих бочок по-максимуму. Флеш-моб у соцмережі #язасвободу слова «ми хочемо, щоб це побачили в АП і Нацраді з питань телебачення і радіомовлення»... Члени комітету свободи слова чесно розказують на включеннях, що «блокування каналів
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 10:15
    • Розсилка

    На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше

    Я учора говорила, що newsone використає колючий дріт і людішек в балаклавах біля палаючих бочок по-максимуму.

    Флеш-моб у соцмережі #язасвободу слова «ми хочемо, щоб це побачили в АП і Нацраді з питань телебачення і радіомовлення»...

    Члени комітету свободи слова чесно розказують на включеннях, що «блокування каналів шкодить іміджу держави», в що «неприбуткові ЗМІ, на жаль, залежать від власників».

    Ображені особисто Петром Олексійовичем, як Фірсов розказують, що «поки 5 канал замовчує реальні події, newsone ріже правду-матку».

    Кореспонденти грамотно в унісон підкреслюють на усіх включеннях, що канал майданчик для будь-яких позицій і думок.

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    Трансляція в ютубі — 7,5 тисяч переглядів. Удвічі більше лідера —112.

    Висновок. На місці Мураєва, я би купила групку радикалів з мішками піску для такої реклами на постійній основі. Це дешевше бігбордів і в сотні раз ефективніше. Хоча, може, так і є.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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