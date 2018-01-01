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    Думки вголос

    Вакарчук, Зеленський та інші нові лідери виборчої кампанії 2019 року

    Савченко в українських костюмах заявляє про президентські амбіції і про туристичні тури в ОРДЛО
    Виборча кампанія 2019 і нові лідери, якщо соціологи не брешуть. Вакарчук на стадіоні: «не твоя війна» Зеленський у відеострімі: «спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими «Сватами». Мураєв у себе на каналі: «меня называют сепаратистом, потому что я не нравлюсь власти».
    • Марина Данилюк-Ярмолаєва
    • Сьогодні, 18:36
    • Розсилка
    Надія Савченко
    Надія Савченко

    Савченко в українських костюмах заявляє про президентські амбіції і про туристичні тури в ОРДЛО

    Виборча кампанія 2019 і нові лідери, якщо соціологи не брешуть.

    Вакарчук на стадіоні: «не твоя війна»

    Зеленський у відеострімі: «спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими «Сватами».

    Мураєв у себе на каналі: «меня называют сепаратистом, потому что я не нравлюсь власти».

    Рабинович біля НБУ: прикорм бабушок грошима і хлібом.

    Савченко в українських костюмах заявляє про президентські амбіції і про туристичні тури в ОРДЛО.

    Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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