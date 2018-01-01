Вакарчук, Зеленський та інші нові лідери виборчої кампанії 2019 року
- Сьогодні, 18:36
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Надія Савченко
Савченко в українських костюмах заявляє про президентські амбіції і про туристичні тури в ОРДЛО
Виборча кампанія 2019 і нові лідери, якщо соціологи не брешуть.
Вакарчук на стадіоні: «не твоя війна»
Зеленський у відеострімі: «спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими «Сватами».
Мураєв у себе на каналі: «меня называют сепаратистом, потому что я не нравлюсь власти».
Рабинович біля НБУ: прикорм бабушок грошима і хлібом.
Савченко в українських костюмах заявляє про президентські амбіції і про туристичні тури в ОРДЛО.
Джерело: блог Марини Данилюк-Ярмолаєвої
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