Вакарчук, Зеленський та інші нові лідери виборчої кампанії 2019 року

Савченко в українських костюмах заявляє про президентські амбіції і про туристичні тури в ОРДЛО

Виборча кампанія 2019 і нові лідери, якщо соціологи не брешуть. Вакарчук на стадіоні: «не твоя війна» Зеленський у відеострімі: «спочатку поборіть своє кумівство, а потім будете боротися з нашими «Сватами». Мураєв у себе на каналі: «меня называют сепаратистом, потому что я не нравлюсь власти».