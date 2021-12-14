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    Думки вголос

    Це вже навіть не Третій Рейх. Депутат Держдуми РФ закликав знищити українців як тарганів

    Олександр Бородай&nbsp;&ndash;&nbsp;депутат Держдуми РФ від &laquo;Єдиної Росії&raquo; - Це вже навіть не Третій Рейх. Депутат Держдуми РФ закликав знищити українців як тарганів
    Олександр Бородай – депутат Держдуми РФ від «Єдиної Росії»
    фото: АР

    Заклики «чавити тарганів» звучали на «Радіо тисячі пагорбів» під час геноциду в Руанді

    Мовою оригіналу

    Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами, которых нужно уничтожать.

    Если раньше россияне использовали риторику Третьего Рейха, то теперь скатились уже до уровня совсем каких-то людоедов.

    Призывы «давить тараканов» – звучали на Радио тысячи холмов во время геноцида в Руанде. А теперь теми же словами говорят российские депутаты.

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    Джерело: блог Дениса Казанського

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    Теги: Росія путінський режим Державна Дума
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    Це вже навіть не Третій Рейх. Депутат Держдуми РФ закликав знищити українців як тарганів