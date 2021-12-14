Це вже навіть не Третій Рейх. Депутат Держдуми РФ закликав знищити українців як тарганів

Заклики «чавити тарганів» звучали на «Радіо тисячі пагорбів» під час геноциду в Руанді

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Депутат Госдумы РФ от «Единой России» Александр Бородай сравнил украинцев с тараканами, которых нужно уничтожать.

Если раньше россияне использовали риторику Третьего Рейха, то теперь скатились уже до уровня совсем каких-то людоедов.

Призывы «давить тараканов» – звучали на Радио тысячи холмов во время геноцида в Руанде. А теперь теми же словами говорят российские депутаты.

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Джерело: блог Дениса Казанського

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