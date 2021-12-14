Росія заблокувала кліматичну резолюцію ООН

Росія раніше неодноразово виступала проти включення до порядку денного Радбезу питань безпеки, пов'язаних з кліматом

Росія раніше неодноразово виступала проти включення до порядку денного Радбезу питань безпеки, пов'язаних з кліматом

Співавторами проєкту виступили 113 держав, у тому числі Україна

Росія в ООН скористалася правом вето і заблокувала резолюцію Ради безпеки, яка пов'язує зміни клімату з безпековими питаннями.

Резолюцію пропонували Нігер та Ірландія, її підтримали 12 з 15 членів Радбезу. Співавторами проєкту виступили 113 держав, у тому числі Україна. Проти голосувала Індія, Китай – утримався, передає The Guardian.

Пропозиція передбачала «включення інформації про наслідки зміни клімату для безпеки» в стратегії ради щодо врегулювання конфліктів та в миротворчі операції та політичні місії, принаймні іноді.

Документ також просив генерального секретаря ООН зробити ризики безпеки, пов’язані з кліматом, «центральним компонентом» зусиль із запобігання конфлікту та звітувати про те, як подолати ці ризики в конкретних гарячих точках.

Як зазначено у резолюції, сильніші шторми, підвищення рівня моря, частіші повені та посухи та інші наслідки глобального потепління можуть розпалити соціальну напругу та конфлікти, потенційно «маючи ключову загрозу для глобального миру, безпеки та стабільності».

Натомість постійний представник Росії при ООН Василь Небензя, заявив, що пропозиція «перетворить наукове та економічне питання на політизоване питання», відверне увагу ради від того, що він назвав «справжніми» джерелами конфліктів у різних місцях, і дасть раді привід втрутитися у справи практично в будь-якої країну на планеті.

Росія раніше неодноразово виступала проти включення до порядку денного Радбезу питань безпеки, пов'язаних з кліматом