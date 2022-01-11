Бойовики проводять «збори резервістів» на Донбасі

Війська РФ нарощують бойову підготовку на тимчасово окупованій території в Донецькій та Луганській областях

Окупанти цього тижня влаштували військові навчання

В окупованих росіянами Луганську і Донецьку бойовики розпочали «тиждень бойової та мобілізаційної готовності». Також окупанти відпрацьовують питання доукомплектування своїх військових частин. Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.

У розвідці повідомили, що з 10 січня в армійських корпусах розпочаті заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

«Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами, здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки», – йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики в посиленому режимі здійснюють розшукові заходи осіб, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

Нагадаємо, вчора збройні формування РФ двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті підриву на міні загинули двоє українських військових.

За даними американських ЗМІ, Росія перекидає гелікоптери до кордону з Україною.

До слова, Сполучені Штати «без зайвого галасу» виділили Україні $200 млн допомоги.

Також нагадаємо, що експосол США в Україні Вільям Тейлор пояснив, у якому випадку Путін може вдатися до вторгення в Україну. На думку дипломата, Путін сподівається без вторгнення досягти своєї політичної мети – домінування над Україною і повернення її назад, до того, що він вважає «русским миром».

Водночас Пентагон заявляє, що Росія не скорочує війська біля українських кордонів.

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