Коломойський цькує своїх опонентів «95 кварталом», а ті не можуть йому відповісти

Ігор Коломойський

Як сказав Наполеон, хто не бажає утримувати своїх коміків - буде змушений сміятися над жартами чужих

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Весь день общественность обсуждает скандальный номер юмористического шоу и назначение продюсера этого же шоу советником главы СНБО. О дивный новый мир, который все проспали.

Долгое время у олигархов считалось необходимым иметь собственный информационный телеканал. За несколько лет их наштамповали больше десятка - скучных, неинтересных, с вечными унылыми экспертами в эфирах и однообразными новостями. Медведчук вообще купил сразу три. А зачем, если все равно везде Кива?

2019-й показал, сколь бессмысленными были все эти траты. Вместо того, чтобы трудоустраивать какого-нибудь очередного пиховшека, следовало вкладываться в шоу-бизнес - штамповать развлекательный контент, зажигать своих звезд, раскручивать своих юмористов, снимать свои сериалы.

В итоге тему, как всегда, просек только Коломойский. И теперь он может травить оппонентов 95-м кварталом, а у других своего квартала нет. Нет квартала - нет и власти. Как сказал Наполеон, кто не желает содержать своих комиков - будет вынужден смеяться над шутками чужих.

Вообще, не ясно, почему у политиков и разного рода НКО принято спонсировать только «серьезную журналистику» и экспертов в пиджаках. Очевидно же, что на первом месте по охвату - развлекательный контент. Успех действующего президента наглядно показал, какая это великая сила, если ей правильно распорядиться.

Товарищи олигархи, гоните со своих каналов пиховшеков! Не теряйте время. Срочно высылайте скаутов на студенческие конкурсы КВН и провинциальные «Лиги смеха». Ищите и рекрутируйте молодые таланты, сколачивайте из них собственные фабрики юмора. Прошли те времена, когда у всякого уважающего себя миллиардера должен был быть футбольный клуб. Теперь у каждого миллиардера должно быть свое творческое объединение.

Юмористов, кстати говоря, можно будет потом перекупать друг у друга, как сейчас покупают футболистов.

Джерело: блог Дениса Казанського

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