Видання The Telegraph почало коректно писати назву української столиці

МЗС України закликає світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви

Британське видання The Telegraph писатиме назву української столиці Kyiv замість Kiev.

Про це повідомляє посольство України у Сполученому королівстві у Twitter.

«Це офіційно! Telegraph щойно повідомив нам, що вирішив змінити написання назви столиці України: відтепер він буде використовувати Kyiv, а не Kiev. Фантастичні новини! Дякую Telegraph!», - йдеться у повідомленні посольства.

It's official! @Telegraph has just informed us that it has decided to restyle the spelling of the name of the capital of Ukraine: from now on it will use Kyiv, not "Kiev". Fantastic news! Thank you @Telegraph! #KyivNotKiev #CorrectUA @MFA_Ukraine @CorrectUA pic.twitter.com/G7LhSwbsgo