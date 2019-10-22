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    Видання The Telegraph почало коректно писати назву української столиці

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    Видання The Telegraph почало коректно писати назву української столиці

    МЗС України закликає світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви

    Британське видання The Telegraph писатиме назву української столиці Kyiv замість Kiev.

    Про це повідомляє посольство України у Сполученому королівстві у Twitter.

    «Це офіційно! Telegraph щойно повідомив нам, що вирішив змінити написання назви столиці України: відтепер він буде використовувати Kyiv, а не Kiev. Фантастичні новини! Дякую Telegraph!», - йдеться у повідомленні посольства.

    Відповідно до 10-ї Конференції ООН щодо стандартизації географічних назв, МЗС України закликало світову спільноту писати Київ латиницею згідно з українською формою назви, замість радянського зразка.

    Раніше Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) офіційно почала писати назву столицю України як Kyiv.

    Нагадаємо, МЗС України спільно з Центром стратегічних комунікацій StratCom Ukraine у жовтні 2018 року розпочали онлайн-кампанію #CorrectUA, в рамках якої планують звертатися до іноземних ЗМІ з метою коригування правопису назви міста Київ - #KyivNotKiev.

     

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