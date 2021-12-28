Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році

Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 роціграфіка
Найбільш помітні підйоми в рейтингу в Маямі та Мадрида
Туристичний портал Forward Keys опублікував рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків у 2021 році. Рейтинг уже другий рік поспіль очолив Дубай, на другому місці опинився Канкун, на третьому – Стамбул.
Найбільш помітні підйоми в Маямі з 18-го на п’яте місце, Мадрида – з 16-го на 10-те.
«Мексиканський Канкун увійшов до списку вперше, так само як Каїр (Єгипет), Пунта-Кана (Домініканська Республіка), Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Лісабон (Португалія), Афіни (Греція), Мехіко (Мексика), Пальма-де-Майорка (Іспанія), Франкфурт (ФРН)», – йдеться у повідомленні.
Топ-10 найпривабливіших країн для туристів:
- Дубай (ОАЕ),
- Канкун (Мексика),
- Стамбул, Турція),
- Нью-Йорк, США),
- Майамі (США),
- Париж, Франція),
- Доха (Катар),
- Лондон, Велика Британія),
- Каїр (Єгипет),
- Мадрид (Іспанія).
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