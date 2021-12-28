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    Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році

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    Рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків у 2021 році другий рік поспіль очолив Дубай - Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році
    Рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків у 2021 році другий рік поспіль очолив Дубай
    фото з відкритих джерел

    Найбільш помітні підйоми в рейтингу в Маямі та Мадрида

    Туристичний портал Forward Keys опублікував рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків у 2021 році. Рейтинг уже другий рік поспіль очолив Дубай, на другому місці опинився Канкун, на третьому – Стамбул.

    Найбільш помітні підйоми в Маямі з 18-го на п’яте місце, Мадрида – з 16-го на 10-те.

    «Мексиканський Канкун увійшов до списку вперше, так само як Каїр (Єгипет), Пунта-Кана (Домініканська Республіка), Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Лісабон (Португалія), Афіни (Греція), Мехіко (Мексика), Пальма-де-Майорка (Іспанія), Франкфурт (ФРН)», – йдеться у повідомленні.

    Топ-10 найпривабливіших країн для туристів:

    • Дубай (ОАЕ),
    • Канкун (Мексика),
    • Стамбул, Турція),
    • Нью-Йорк, США),
    • Майамі (США),
    • Париж, Франція),
    • Доха (Катар),
    • Лондон, Велика Британія),
    • Каїр (Єгипет),
    • Мадрид (Іспанія).
    Графіка: forwardkeys.com
    Графіка: forwardkeys.com

    До слова, соціологи назвали улюблені види дозвілля українців.

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    Теги: США Єгипет Греція відпочинок Франція Париж Стамбул Нью-Йорк рейтинг туризм Іспанія Португалія Велика Британія Мексика Катар ОАЕ Мадрид
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    Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році