Опубліковано рейтинг найпопулярніших туристичних міст у 2021 році

Рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків у 2021 році другий рік поспіль очолив Дубай

Найбільш помітні підйоми в рейтингу в Маямі та Мадрида

Туристичний портал Forward Keys опублікував рейтинг найпопулярніших туристичних напрямків у 2021 році. Рейтинг уже другий рік поспіль очолив Дубай, на другому місці опинився Канкун, на третьому – Стамбул.

Найбільш помітні підйоми в Маямі з 18-го на п’яте місце, Мадрида – з 16-го на 10-те.

«Мексиканський Канкун увійшов до списку вперше, так само як Каїр (Єгипет), Пунта-Кана (Домініканська Республіка), Сан-Хуан (Пуерто-Ріко), Лісабон (Португалія), Афіни (Греція), Мехіко (Мексика), Пальма-де-Майорка (Іспанія), Франкфурт (ФРН)», – йдеться у повідомленні.

Топ-10 найпривабливіших країн для туристів:

Дубай (ОАЕ),

Канкун (Мексика),

Стамбул, Турція),

Нью-Йорк, США),

Майамі (США),

Париж, Франція),

Доха (Катар),

Лондон, Велика Британія),

Каїр (Єгипет),

Мадрид (Іспанія).

Графіка: forwardkeys.com

До слова, соціологи назвали улюблені види дозвілля українців.

Раніше опитування показало, яке улюблене зимове свято українців та чи варто переносити Різдво.

Читайте також матеріал «Главкома»: Безкоштовна путівка в санаторій: хто має право та як отримати