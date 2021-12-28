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    Соціологи назвали улюблені види дозвілля українців

    опитування
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    За рік кожен десятий респондент був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон - Соціологи назвали улюблені види дозвілля українців
    За рік кожен десятий респондент був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон
    фото: karpaty.in.ua

    Чим вищий дохід респондентів, тим різноманітніші у них види дозвілля та їх частота

    Найбільше українці люблять у вільний час дивитися фільми та готувати улюблені страви. Про це свідчать результати підсумкового річного онлайн-опитування соціологічної групи «Рейтинг», які були оприлюднені у вівторок, 28 грудня.

    Так, 18% та 36% опитаних дуже часто і часто дивилися фільми, а 11% та 26% – серіали. Приготування улюблених страв як дуже часте дозвілля назвали 19% респондентів, часто – 31%. Також популярним видом дозвілля було читання чи прослуховування книг та відвідування гостей.

    Крім того, близько 40% відносно часто вживали алкоголь (20% не робили цього), третина займалася фізичними тренуваннями, фітнесом (стільки ж не робили цього), натомість йогою займалися лише 4%, це найменш популярне хобі серед опитаних.

    При цьому чверть часто переглядали спортивні матчі чи поєдинки, ще близько 5% робили ставки на спорт.

    Близько 40% опитаних цього року грали в різні ігри, найчастіше – в ігри на телефоні, дещо менше у комп'ютерні та настільні ігри, а менше 5% грали у боулінг чи більярд.

    У той же час, третина опитаних відносно часто займалися шопінгом або їздили на природу та пікніки, близько 30% – часто або іноді ходили в кав'ярні, займалися фотографією, робили косметичні процедури, а чверть займалися рукоділлям та духовними практиками.

    За даними опитування, третина українців відносно часто відвідувала церкву, а кожен десятий цікавився тренінгами особистісного розвитку. Також незважаючи на карантин, відносно часто цього року українці ходили і до ресторанів – близько 20%.

    За рік кожен десятий респондент був у туристичних походах, подорожував Україною або виїжджав за кордон, а 12-15% цього року ходили по гриби або збирали ягоди, 11% – на риболовлю, 2% – на полювання.

    Крім того, близько 20% опитаних займалися малюванням, 12% – ходили на танці, співи або грали на інструментах. Значно рідше українці відвідували концерти чи фестивалі, кінотеатри, нічні клуби (менше 10%), театр, музеї чи виставки (близько 5%).

    «Чим вищий дохід респондентів, тим різноманітніші у них види дозвілля та їх частота. Молодь частіше грає в ігри, займається спортом, ходить у кафе та ресторани. Водночас, читають та ходять до церкви частіше старші», – розповіли соціологи.

    Результати дослідження також свідчать, що загалом жінки активніше за чоловіків цього року займалися кулінарією, робили косметичні процедури, займалися фото, рукоділлям та творчістю в цілому, а також шопінгом. Крім того, жінки відносно частіше дивилися фільми, серіали, займалися музикою, духовними практиками, читали книги, ходили до церкви.

    Водночас, чоловіки частіше дивилися спортивні матчі та поєдинки, грали у комп'ютерні ігри, рибалили, ходили у туристичні походи, робили ставки на спорт та споживали алкоголь.

    Раніше опитування показало, яке улюблене зимове свято українців та чи варто переносити Різдво.

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    Теги: спорт книги відпочинок алкоголь туризм музеї українці театр Україна карантин молодь
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    Соціологи назвали улюблені види дозвілля українців