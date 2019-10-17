Переговори у Мінську: Україна зуміла загнати Росію в глухий кут
В Мінських угодах не існує ніяких ДНР і ЛНР...
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Позавчера Украина впервые за долгое время сделала действительно нестандартный ход - потребовала в Минске роспуска ЛДНР. И сразу же за поребриком заполыхало.
Целый день со смехом читаю заявления российских политиков. Там настоящая истерика. Привычно обвиняют Украину в срыве минских соглашений, но по факту крыть-то нечем. Нет в минских соглашениях никаких ЛДНР. И в недавно подписанной формуле Штайнмайера - тоже нет. Везде только ОРДЛО.
Так что у Москвы теперь патовая ситуация. Или пойти на требования Украины и согласиться с роспуском ЛДНР, или нарушать минские соглашения и сотрудничать с некими самозваными организациями, которых нет ни в одном договоре.
Джерело: блог Дениса Казанського