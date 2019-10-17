На Донбасі внаслідок обстрілу терористів загинув морпіх з Луганщини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Бойовики здійснили обстріл позицій українських військових близько 21-ї години 16 жовтня

Під час обстрілу терористами на Донбасі увечері 16 жовтня загинув матрос Степан Криль із 36-ї бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Бєлінського.

Про це 17 жовтня повідомляється на сторінці бригади в Facebook.

«Вчора, близько 21.00, під час обстрілу противником позицій наших захисників, отримав несумісне з життям поранення старший матрос Степан Криль», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що військовий був родом із Луганщини, він став на захист Батьківщини з 2015 року.

Нагадаємо, у середу, 16 жовтня, бойовики на Донбасі 30 разів порушили режим припинення вогню.

15 жовтня збройні формування Російської Федерації та її найманці 26 разів порушили режим припинення вогню. Два військовослужбовці Об’єднаних сил загинули, чотири отримали поранення, а ще один військовий - бойове травмування.

Пізніше стало відомо, що 15 жовтня в зоні проведення операції Об'єднаних сил від кулі снайпера найманців РФ загинула Ярослава Никоненко, яка служила в 101-й окремій бригаді охорони Генерального штабу ЗСУ.