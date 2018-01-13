Враження росіянки від поїздки на окупований Донбас

«Люди зайняті виживанням»

Мовою оригіналу На известном российском Форуме коллекционеров появился пост россиянки под ником Лукерья, которая съездила в Алчевск, к семье пресс-секретарши Мозгового Анны Самелюк, погибшей вместе с ним. Россиянка описала свои впечатления от ЛНР. Давайте почитаем, какой же видят «молодую республику» российские сторонники

Бойовики гинуть в основному тому що немає належного оснащення, засобів захисту, тепловізорів ...

«Люди зайняті виживанням»

Мовою оригіналу

На известном российском Форуме коллекционеров появился пост россиянки под ником Лукерья, которая съездила в Алчевск, к семье пресс-секретарши Мозгового Анны Самелюк, погибшей вместе с ним. Россиянка описала свои впечатления от ЛНР. Давайте почитаем, какой же видят «молодую республику» российские сторонники Новороссии.

Полностью пост можно прочитать по ссылке, я же выделил только самые интересные фрагменты.

1. О пересечении границы. Россиянку удивило, что под Новый год в ОРДЛО из России за четыре часа не проехала ни одна грузовая машина.

«Почти все вышли из автобуса и пошли проходить паспортный контроль. Я не выходила. Так на автобусе и проехала весь КПП. На российской стороне зашла таможенница, собрала паспорта, потом кто с багажом, вышли из автобуса, чуть раскрыли сумки, прошел таможенник, пробежался взглядом… да там хоть боНбу вези — по фиг. На ЛНРовской стороне все по-взрослому. Там вообще сумки даже для проформы не посмотрели. Зато ЛНРовские таможенники такие все с автоматами… зачем??? ну в общем так.

Больше всего мне интересно было посмотреть какие фуры идут, что везут. Все-таки предновогодняя пора, торговля, гуманитарка, все дела….. и в итоге за 4 часа торчания на КПП ни одной грузовой машины. Как только пересекли ЛНРовский шлагбаум — связь пропала. Просто совсем напрочь. Так же она внезапно появилась на обратном пути ровно в тот момент, как только я пересекла российский шлагбаум. И как они это делают?»

2. О «хохлизме». Мне вообще нравится эта черта у россиян. Всех, кто им не нравится, они называют «хохлами». Даже если еще вчера сами рвали глотку и кричали, что на Донбассе живут русские люди, которых нужно спасать от бандеровского ига. Это очень смешно. Вообще, подобным презрением к жителям Донбасса пропитан весь пост россиянки. В Москве-то думали, что в Донбассе живут одни только благородные русские витязи с голубыми глазами, а оно вон как оказалось…

«Связь у меня пропала, а еду не в Алчевск, где меня встречают, а в Луганск. Надо позвонить, сообщить. У меня два номера встречающего. Один не отвечает, а второй Лугаком. С Водафона (который был у водилы и он мне набрал) на Лугаком не набирается. Стала просить у пассажиров. А у них ну абсолютно у всех нету денег на телефоне. Ну у всех просто. Говорю: «Да я вам заплачу!» Нет… они слишком о себе хорошего мнения, чтобы связью торговать. В общем, так никто и не помог. Повезло просто случайно, с вечера успела отправить электронку встречающему, что еду только до Луганска, вот они там и встречали на вокзале «все поезда»… пока не выловили меня на месте.

А перед поездкой еще Ведана мне: «Дай телефон встречающего, буду тебя контролировать» — «Не дам, нечего людей дергать» — «Ты тупая дебилка еще не поняла куда едешь?»… Ну зато теперь поняла.

На обратном пути ехала со мной рядом мадам. Начала мне рассказывать, что на Украине все города побогаче как-то, не то что в России, а там, в России, где власти Путина нет, вообще беспредел и бесправие, что ее сын считает, чей паспорт у него какой страны, того и патриотом он должен быть. Но только тут же она говорит, что паспорт у него украинский, а работает он менеджером в России. Потом говорит украинские города они какие-то красивее, там как бы улицы ровнее, русские города не такие «вот Днепр, старинный город, его еще Екатерина строила». -«Екатерина когда украинкой стала?»… Ехала мадам из Алчевска, где живет, в Новороссийск. Работать….»

3. Цены в магазинах и условия быта россиянке тоже не понравились. Оказывается, в Алчевске теперь вода идет только один час в сутки, да и та непригодна для питья. Надо же, какая досада. Ну ничего, главное что теперь не Украина. А то, что коммуналке настает кирдык — так это пустяки.

Магазины и цены. Целенаправленно попросила провести по магазинам, особенно продуктовым. Просила показать супермаркеты. Оказывается есть немного. Ну чуть-чуть совсем. Никаких тебе Дикси и Магнитов… Цены на фрукты как в Москве, крупы дешевле раза в два, мясная продукция не российская, но я видела, что Мираторг поставляет туда свою продукцию, и что меня все же порадовало, раза в два дешевле, чем в Москве. Конфет — завались. Все Россия. Никаких цукерок не видела в принципе. Яйца — Украина. Хотя я знаю, что работают свои республиканские яичные фабрики. Есть перепелиные яйца производства ЛНР — по 41,90 рублей за 20 шт. Больше ничего собственного производства не видела, кроме колбасок и сала. Сыры и колбаса — в наличии, цены московские.

Церковь. Была на службе. Молитву за Украину (как во всех российских церквях) не читают.

Вода. Воды нет. Воду подают один раз в день, приблизительно на час. Все стараются максимально наполнить все емкости какие есть, в том числе ванна в доме не для того, чтобы мыться (а вы думали, чтобы мыться? наивные).При этом из крана течет настоящая техническая вода, она может быть и бурой порой. Воду эту пить нельзя. Питьевая вода продается привозная за 1 рубль 40 копеек за литр. Приходить за ней надо со своими баклашками.

4. Про Мозгового и отношение к нему в Алчевске. Оказывается, память местного лидера боевиков особенно не чтят. Памятник на месте убийства Мозгового за 2,5 года уже частично разрушился. Цветов на могилу не носят. Одним словом — «хохлы».

Лет через пять про Мозгового забудут вообще, как забыли братков из 90-х, когда-то державших целые города.

По теме убийства: никакого расследования не проводилось, свидетелей особо не опрашивали. А они были. И много.

Сразу из Луганска отвезли меня на место убийства. Крест упал. Памятник стоил 51 тысячу, поставили на народные деньги. От Призрака было выделено 10 тысяч, остальное все дали люди. А подрядчики сделали его ненадежно. Дед (папа Ани Самелюк, который хлопотал об обустройстве памятника на месте убийства) сначала подумал о вандализме. Оказалось, что крест был установлен на 2 см штыре, при установке плита слегка треснула и туда собиралась вода, потом подморозило и плита откололась. Крест упал.

Сейчас памятник выглядит вот так

Что еще могу сказать о Мозговом… в общем-то его забывают, особого почитания я не увидела. На кладбище его могила более чем скромная (сами можете сравнить хотя бы могилы Мотороллы с Гиви и Мозгового). При всем при том, что на этом же кладбище, где лежит Мозговой, рядом могилы в несколько раз грандиознее.

На самом кладбище выделен небольшой участок под военное кладбище для Призрака. И там нет никаких табличек, что это за кресты, кто там лежит. Нет ни званий, ни позывных, ни описания событий… в общем… кто не знает, тот и не узнает… Розы на фото, это я возложила от Веданы, потом еще от себя две белые добавила. Никаких тебе охапок цветов или там венков…

Для полноты картины вот вам фото других захоронений бойцов Призрака. На фото отметила где могила Мозгового и могила Анны. От них уже остальные захоронения. Те, что с крестами — это могилы постарше (Мозгового — первая, как бы во главе и в центре), с крестами после уже. А эти с венками совсем свежие. Позади меня еще ряд, я просто так встала, чтобы хоть что-то охватить. Могил много. Самые свежие — декабрь 2017. Мне сказали. что парни гибнут в основном потому что нет должного оснащения, средств защиты, броников, тепловизоров… В общем, как-то так..

Памятник, на который собирали всем миром, стоит на каком-то газоне возле дороги с круговым движением. В сети есть всякие фотки этого памятника, но на самом деле выглядит это вот так:

«Поблизости там нет НИ-ЧЕ-ГО, занесло туда только нас… типО экскурсия для масквичей… ((( Центр города от этого места далеко. В общем-то какой-то отшиб, я бы сказала. В общем, никакого почитания, памяти, и дани…

Дед рассказал мне, что какой-то человек постарался, посадил рядом с памятником две пихты и разбил цветник. Но кто-то посчитал, что пихты ему нужнее и цветы тоже выкопали и унесли…»

Но больше всего мне понравилось резюме россиянки по поводу поездки. Люди заняты выживанием, на территории «ЛНР» творится полная дичь, но зато не Украина.

«Такие вот они русские люди» — написала россиянка и уехала в Москву.

«Я пообщалась и с другими людьми на месте. Люди заняты выживанием. Они просто рады, что у них не было как в Дебальцево, рады, что дома целы, рады, что они уже точно не на Украине, не смотря на то, что еще и не в России. Они сами о себе говорят, что они уже другие, что они научились ценить друг друга и простые вещи. Когда я задаю вопросы о том а как же деньги обналичивать, как же посылки получать и прочие бытовые вопросы — у них на все есть ответы, которые я слышу как дичь какую-то, а они с энтузиазмом в голосе объясняют мне приблизительно так «Тююю, да тут до перехода в Донецк полчаса. Ну там еще постоять и можно посылку получить в российском Донецке. Тюююю… да тут обналичат деньги за 5%, можно даже за 3% найти». Я с выпученными глазами это все слушаю, потому что они это все рассказывают с тоном «ты, девочка, проблему что ли нашла? пффф»…. Такие вот они, русские люди.«

Джерело: блог Дениса Казанського

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