Російські олімпійці вийшли у Пекіні без свого прапора (фото)

Через санкцію збірна Росії вийшла під прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР)

У Пекіні на центральній арені китайської столиці «Пташине гніздо» відбувається відкриття зимової Олімпіади.

Збірна Росії через санкції за масове вживання допінгу виступає під назвою та прапором Олімпійського комітету Росії (ОКР). Прапор Росії категорично заборонений.

Також з’явилися яскраві фото збірної України з параду на відкритті Олімпіади.

4 лютого у Пекіні відбулася церемонія відкриття Олімпійських ігор 2022. Україну на Олімпіаді представлять 45 спортсменів, які змагатимуться у 12 видах спорту. Олімпійські ігри у Китаї триватимуть до 20 лютого.

Українськими прапороносцями під час параду спортсменів стали Олімпійський чемпіон з фрістайлу Олександр Абраменко та срібний призер Юнацьких Олімпійських ігор із фігурного катання Олександра Назарова.