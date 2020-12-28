Збірна України з футзалу увійшла до ТОП-10 рейтингу УЄФА

Збірна України з футзалу завершує 2020 рік на дев’ятому місці

У порівнянні з торішнім показником, синьо-жовті опустилися на три позиції

УЄФА опублікувала рейтинг національних команд з футзалу.

Збірна України 2020-й рік завершує в топ-10 – синьо-жовті йдуть на дев’ятому місці. У порівнянні з торішнім показником, українці опустилися на три рядки нижче.

Лідерство в рейтингу утримує Іспанія. На другому місці йде Португалія, третя – Росія.

Нагадаємо, що в УАФ прийняли рішення продовжити контракт з головним тренером національної збірної з футзалу Олександром Косенком. З наставником пролонговано угоду до 31 грудня 2022 року.

1. Іспанія – 2209,692

2. Португалія – 2116,631

3. Росія – 2098,095

4. Казахстан – 2097,180

5. Сербія – 2007,570

6. Азербайджан – 1990,738

7. Хорватія – 1943,614

8. Італія – 1928,482

9. Україна – 1896,725

10. Чехія – 1887,535

Джерело: Sportarena.com