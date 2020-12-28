Збірна України з футзалу увійшла до ТОП-10 рейтингу УЄФА
У порівнянні з торішнім показником, синьо-жовті опустилися на три позиції
УЄФА опублікувала рейтинг національних команд з футзалу.
Збірна України 2020-й рік завершує в топ-10 – синьо-жовті йдуть на дев’ятому місці. У порівнянні з торішнім показником, українці опустилися на три рядки нижче.
Лідерство в рейтингу утримує Іспанія. На другому місці йде Португалія, третя – Росія.
Нагадаємо, що в УАФ прийняли рішення продовжити контракт з головним тренером національної збірної з футзалу Олександром Косенком. З наставником пролонговано угоду до 31 грудня 2022 року.Футзал. Рейтинг УЄФА
1. Іспанія – 2209,692
2. Португалія – 2116,631
3. Росія – 2098,095
4. Казахстан – 2097,180
5. Сербія – 2007,570
6. Азербайджан – 1990,738
7. Хорватія – 1943,614
8. Італія – 1928,482
9. Україна – 1896,725
10. Чехія – 1887,535
Джерело: Sportarena.com