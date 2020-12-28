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    Збірна України з футзалу увійшла до ТОП-10 рейтингу УЄФА

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    Збірна України з футзалу завершує 2020 рік на дев&rsquo;ятому місці - Збірна України з футзалу увійшла до ТОП-10 рейтингу УЄФА
    Збірна України з футзалу завершує 2020 рік на дев’ятому місці

    У порівнянні з торішнім показником, синьо-жовті опустилися на три позиції

    УЄФА опублікувала рейтинг національних команд з футзалу.

    Збірна України 2020-й рік завершує в топ-10 – синьо-жовті йдуть на дев’ятому місці. У порівнянні з торішнім показником, українці опустилися на три рядки нижче.

    Лідерство в рейтингу утримує Іспанія. На другому місці йде Португалія, третя – Росія.

    Нагадаємо, що в УАФ прийняли рішення продовжити контракт з головним тренером національної збірної з футзалу Олександром Косенком. З наставником пролонговано угоду до 31 грудня 2022 року.

    Футзал. Рейтинг УЄФА

    1. Іспанія – 2209,692
    2. Португалія – 2116,631
    3. Росія – 2098,095
    4. Казахстан – 2097,180
    5. Сербія – 2007,570
    6. Азербайджан – 1990,738
    7. Хорватія – 1943,614
    8. Італія – 1928,482
    9. Україна – 1896,725
    10. Чехія – 1887,535

    Джерело: Sportarena.com

    Теги: футзал
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