Україна – Росія: все, що треба знати про матч Євро з футзалу

4 квітня в Амстердамі відбудеться гра з вихід до фіналу континентальної першості

Збірна України сьогодні, 4 квітня, в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу зустрінеться з командою Росії. Матч дуже політизований, адже через анексію Криму і розв’язану РФ на Донбасі війну УЄФА розводив наші команди на міжнародних змаганнях. В Росії вже підняли преміальні за перемогу в цьому двобої вдвічі.

Букмекери віддають перевагу суперникам. На їхню перемогу коефіцієнт – від 1,22 до 1,37. В українську команду вірять менше. Ставки на неї приймають у діапазоні 5,49-7,00.

Збірна України останній раз грала в півфіналі Євро 17 років тому. З росіянами ж останній раз зустрічалася в січні 2008 року. Товариська зустріч пройшла в Єкатеринбурзі та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1. Усього збірні провели 11 ігор – дев'ять із них завершилися на користь збірної Росії, у двох перемогла Україна.

На цьому Євро суперник виграв усі матчі. Збірна України на груповій стадії поступилася Нідерландам (2:3) і Португалії (0:1), розгромила Сербію (6:1) і з трьома очками вийшла до плей-оф.

Після перемоги над Казахстаном наші футболісти заспівали «Червону руту» (відео).

Гра 4 лютого розпочнеться о 18:00 (де дивитися).

В іншому півфіналі зустрінуться Португалія і Іспанія. Фінал і зустріч за третє місце призначено на 6 лютого.

Про гру висловився легендарний динамівець Олег Саленко.

Раніше українська бобслеїстка Лідія Гунько висловила свою думку про неможливість уникнути на змаганнях зустрічей з представниками країни-окупанта.