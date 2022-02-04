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    Україна – Росія: все, що треба знати про матч Євро з футзалу

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    Збірна України спробує вийти до фіналу Євро - Україна – Росія: все, що треба знати про матч Євро з футзалу
    Збірна України спробує вийти до фіналу Євро
    фото: УЄФА

    4 квітня в Амстердамі відбудеться гра з вихід до фіналу континентальної першості

    Збірна України сьогодні, 4 квітня, в півфіналі чемпіонату Європи з футзалу зустрінеться з командою Росії. Матч дуже політизований, адже через анексію Криму і розв’язану РФ на Донбасі війну УЄФА розводив наші команди на міжнародних змаганнях. В Росії вже підняли преміальні за перемогу в цьому двобої вдвічі.

    Букмекери віддають перевагу суперникам. На їхню перемогу коефіцієнт – від 1,22 до 1,37. В українську команду вірять менше. Ставки на неї приймають у діапазоні 5,49-7,00.

    Збірна України останній раз грала в півфіналі Євро 17 років тому. З росіянами ж останній раз зустрічалася в січні 2008 року. Товариська зустріч пройшла в Єкатеринбурзі та завершилася перемогою господарів з рахунком 2:1. Усього збірні провели 11 ігор – дев'ять із них завершилися на користь збірної Росії, у двох перемогла Україна.

    На цьому Євро суперник виграв усі матчі. Збірна України на груповій стадії поступилася Нідерландам (2:3) і Португалії (0:1), розгромила Сербію (6:1) і з трьома очками вийшла до плей-оф.

    Після перемоги над Казахстаном наші футболісти заспівали «Червону руту» (відео).

    Гра 4 лютого розпочнеться о 18:00 (де дивитися).

    В іншому півфіналі зустрінуться Португалія і Іспанія. Фінал і зустріч за третє місце призначено на 6 лютого.

    Про гру висловився легендарний динамівець Олег Саленко.

    Раніше українська бобслеїстка Лідія Гунько висловила свою думку про неможливість уникнути на змаганнях зустрічей з представниками країни-окупанта.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат Європи Збірна України футзал
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    Україна – Росія: все, що треба знати про матч Євро з футзалу