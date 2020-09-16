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    Думки вголос

    Отруєння Навального: чим ЄС може відповісти Путіну

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

    • Розсилка
    Отруєння Навального: чим ЄС може відповісти Путіну

    Санкції ЄС мають нанести шкоду конкретним вбивцям з Росії

    Мовою оригіналу

    Россия задала Евросоюзу 9 вопросов по отравлению Навального. Да, Россия – Евросоюзу, не наоборот. А могла бы и не 9, и не задавать, потому что суть одна: что ты мне сделаешь, ну что, а?! Слабо?

    И вот тут начинается самое главное, потому что сделают и не слабо. Европа введёт санкции и не поморщится, потому что, во-первых, Путин достал, во-вторых, никто не хочет сам однажды выпить ядовитого чайку, а в-третьих, геополитическую конкуренцию никто не отменял.

    А наша задача сейчас сделать так, чтобы эти уже неизбежные санкции ударили не по стране, а по конкретным убийцам и их помощникам. Как раз удар по стране они легко переживут, другое дело – они сами.

    Дорогая Европа, все просто. По тебе свободно ездит Пригожин. У тебя обделывают делишки Чайки. В тебе, на берегах прекрасного озера Комо, пахнет помётом (сразу из двух мест, кстати). А Великобритания даёт подданство семьям топ-чиновников и пропагандистов.

    И таких примеров ещё много. Начни с этого. Навального пыталась убить не Россия, потому что он это тоже Россия, а оккупировавшие нашу страну преступники. Бороться с ними, а не с Россией – наша общая выгода и задача.

    Я понимаю, что Европе не хочется – но раз уж все равно введёт санкции, то бить надо не по площадям, а точечно. Убийцы только этого и боятся. А экономические санкции – что от них толку, если те же убийцы в ответ просто введут новые налоги? Что, в конце концов, Европе сделал Воронеж?

    И кстати: ещё у нас есть политзаключенные. Их поддержка для Путина страшнее любых санкций. И об этом тоже нужно помнить.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    ЄС Росія Путін Олексій Навальний
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