У Білорусі відреагували на заяву ЄС про нелегітимність Лукашенка



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Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Олександр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом

У нас пройшли вибори, нехай за деякими високим канонам і неідеально, визнали у МЗС Білорусі

Міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей відкинув звинувачення у фальсифікації президентських виборів і заявив, що не ЄС повинен визначати легітимність Олександра Лукашенка.

Таким чином білоруський дипломат прокоментував заяву глави зовнішньополітичної служби ЄС Жозепа Борреля, пише Tut.by.

«У нас пройшли вибори, нехай за деякими високим канонам і неідеально, проте народ своєю більшістю – це сьогодні складно поставити під сумнів – визначив їх переможця. Хотілося б зрозуміти, на якій підставі представники ЄС ставлять себе врівень з білоруським народом і вважають за можливе одноосібно виносити вердикти про прийнятність для білорусів результатів виборів», – заявив Макей.

При цьому він стверджує, що білоруська сторона завжди готова до «відкритого діалогу з усіма зацікавленими міжнародними партнерами, включаючи Європейський Союз».

Як повідомлялося раніше, під час слухань в Європейському парламенті верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що Олександр Лукашенко не може вважатися легітимним президентом, оскільки результати президентських виборів в Білорусі були сфальсифіковані. При цьому Боррель спочатку назвав Лукашенка «нелегітимним президентом України».

Як повідомлялось, 15 вересня Верховна Рада ухвалила постанову «Про заяву Верховної Ради України щодо ситуації в Республіці Білорусь». Українські парламентарі, таким чином, не визнали перемогу Лукашенка на виборах в Білорусі.

Згодом нардеп від «Слуги народу» Леся Забуранна пояснила своє голосування «проти» невизнання перемогу Олександра Лукашенка на президентських виборах в Білорусі технічною помилкою системи «Рада».

Нагадаємо, за офіційними даними, на виборах президента 9 серпня глава держави Олександр Лукашенко набрав 80,08% голосів, його основна суперниця Світлана Тіхановска – 10,9%. Всі чотири суперники Лукашенка оскаржили результати виборів.

З 9 серпня в Білорусі тривають акції протесту. 13 вересня у Мінську під час акції «Марш героїв» затримано понад 400 учасників протесту.

До слова, Євросоюз таки запровадить санкції проти білоруських посадовців за фальсифікацію виборів.

Як відомо, у понеділок, 14 вересня, президент Білорусі Олександр Лукашенко зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним у Сочі.

Під час переговорів Путін пообіцяв Лукашенку кредит на $1,5 млрд.