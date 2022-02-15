З новим судом над Навальним все дуже просто

Навальний збирав донати для розслідування боротьби з корупцією. На думку держави – це шахрайство

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Не только потому, что суд проходит в колонии, адвокатам нельзя пользоваться ноутбуком, а одного и вовсе не пустили.

Просто посмотрите на обвинение. Навальный собирал донаты на расследование борьбы с коррупцией. Он тратил на это донаты. По мнению государства, это – мошенничество. Он распорядился деньгами, которыми люди и просили его распорядиться. Сами. И никто не высказал ни одной претензии. Потерпевших – нет.

А теперь смотрим сегодняшнюю Госдуму, которая требует от Путина признать ДНР и ЛНР.

И устами депутата-коммуниста Тайсаева говорит, что ради такого россияне готовы отказаться «не только от 13-й зарплаты».

То есть депутат Тайсаев и иже с ним хотят украсть у граждан деньги. Которые они депутатам не давали. Не говорю уже о миллиардах долларов, которые режим спалил на бряцание оружием у границ Украины, окончательно рассорив нас не только с соседом, но и всем западным миром.

Но вот это – не мошенничество.

И, конечно, если бы мы жили не в зазеркалье, то на скамье подсудимых сидели бы те, кто грабит страну и призывает к войнам и гибели людей.

Но мы из зазеркалья выберемся. Обязательно.

Джерело: Эхо Москвы

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