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    Думки вголос

    З новим судом над Навальним все дуже просто

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    • Розсилка
    Навального судять в колонії - З новим судом над Навальним все дуже просто
    Навального судять в колонії
    фото: РІА

    Навальний збирав донати для розслідування боротьби з корупцією. На думку держави – це шахрайство

    Мовою оригіналу

    Не только потому, что суд проходит в колонии, адвокатам нельзя пользоваться ноутбуком, а одного и вовсе не пустили.

    Просто посмотрите на обвинение. Навальный собирал донаты на расследование борьбы с коррупцией. Он тратил на это донаты. По мнению государства, это – мошенничество. Он распорядился деньгами, которыми люди и просили его распорядиться. Сами. И никто не высказал ни одной претензии. Потерпевших – нет.
    А теперь смотрим сегодняшнюю Госдуму, которая требует от Путина признать ДНР и ЛНР.

    И устами депутата-коммуниста Тайсаева говорит, что ради такого россияне готовы отказаться «не только от 13-й зарплаты».

    То есть депутат Тайсаев и иже с ним хотят украсть у граждан деньги. Которые они депутатам не давали. Не говорю уже о миллиардах долларов, которые режим спалил на бряцание оружием у границ Украины, окончательно рассорив нас не только с соседом, но и всем западным миром.

    Но вот это – не мошенничество.

    И, конечно, если бы мы жили не в зазеркалье, то на скамье подсудимых сидели бы те, кто грабит страну и призывает к войнам и гибели людей.

    Но мы из зазеркалья выберемся. Обязательно.

    Джерело: Эхо Москвы

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія суд Олексій Навальний
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    З новим судом над Навальним все дуже просто