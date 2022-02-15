Скандальне рішення Держдуми. Порошенко зробив важливу заяву щодо Мінських угод

Держдума звернулася до Володимира Путіна з проханням визнання «ДНР» та «ЛНР» незалежними державами

П’ятий президент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко вважає, що проголосувавши за визнання «ДНР» та «ЛНР» Держдума завершує крах Мінських угод. Про це він повідомив на своїй сторінці Facebook.

Порошенко наголосив, що і раніше політика Путіна була спрямована на поглинання українських регіонів. За його словами, Україна має повне право відмовитися дотримуватися Мінських угод.

«Раніше Кремль роздав там майже мільйон російських паспортів. Провів незаконне голосування до Держдуми. Здійснив економічне поглинання українських регіонів. Наростив туди постачання зброї. Ці та інші кроки з руйнування Мінських угод повністю перевернули ситуацію. Відсьогодні Україна має повне право відмовитися від своїх зобов’язань. Слід дати про це знати своїм партнерам. Це не означає, що ми цим правом маємо скористатися негайно – треба знайти альтернативу в рамках політико-дипломатичного врегулювання. Зеленський давно, ще з моменту передвиборчої кампанії, обіцяв запропонувати інший формат», – вважає Петро Порошенко.

У 2014 році, коли були прийняті Мінські угоди, вони послужили Україні запасним часом, який країна змогла витратити на зміцнення армії та стабілізацію ситуації. За словами Порошенка, хоч і були укладено такі домовленості, але це не означає, що їх не можна порушувати.

«Мінські угоди були єдино правильним рішенням для 2014-2015 років. Вони зупинили наступ росіян в умовах, коли від Волновахи до Києва ми не мали жодної боєздатної військової частини. Вони дали нам кілька років на відновлення і зміцнення армії. На них ґрунтується система санкцій проти РФ, які Росію послаблюють і яких вона так хоче позбутися. Разом із Францією та Німеччиною ми погодили дорожню карту з пріоритетом безпекових питань. Напрацювали план введення блакитних шоломів ООН. Але Мінські домовленості це не Святе письмо, в якому люди нічого не мають права міняти. Якщо життя диктує необхідність інших рішень, їх треба приймати тим, хто взяв на себе відповідальність за країну», – нагадав Порошенко.

Нагадаємо, сьогодні, 15 лютого Держдума звернулася до президента Росії Володимира Путіна з проханням розглянути питання про визнання Російською Федерацією «ДНР» та «ЛНР» самостійними, суверенними і незалежними державами.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія наполягає на прямому діалозі України і окупаційної влади так званих «ЛНР» та «ДНР». Урядовець наголосив, що діалог з ними не можливий, оскільки статус РФ зміниться з боку конфлікту на посередника. Також секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов упевнений, що виконання Мінських угод щодо Донбасу в нинішньому вигляді загрожує руйнуванням України. Домовленості необхідно переглянути.