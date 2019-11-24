Грузинська церква прийматиме рішення щодо томосу для України без оглядки на позицію РПЦ

Зустріч Католикос-Патріарха всієї Грузії Ілія і глави РПЦ Кирила в Москві, 21 листопада 2016 року

Конфлікт між Російською і Грузинською православними церквами вийшов на новий рівень

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На днях разгорелся конфликт между Русской и Грузинской православными церквями. Россияне решили отправлять своих священников на оккупированные территории Грузии – в Абхазию и в Южную Осетию. Это возмутило грузин, считающих эти земли хоть и не контролированными государством, но входящие в юрисдикцию Грузинской Церкви. Почему вдруг РПЦ решилась на такой недружественный акт по отношению к грузинам, какова предыстория этого конфликта, и при чем тут Украина, обо всем этом читайте в специальном материале Lb.ua.

Предыстория конфликта

Абхазия и Южная Осетия стали токсичной темой российско-грузинских контактов сразу же после войны 2008 года. И церковь не исключение. Если общее настроении к Москве в Грузинской церкви было более сдержанное, чем в политикуме, то вопрос оккупированных территорий – это то, что вынуждало патриарха Илию ІІ держать дистанцию с РПЦ. Или по крайней мере создавать видимость такой дистанции.

Но это был и остается достаточно больной вопрос для грузин. Они считают Абхазию и Осетию своей неотъемлемой территорией. Более того, уже после фактической утраты контроля над республиками в 2010 году Грузинская Церковь поменяла официальный титул патриарха. К титулу Католикоса-патриарха Мцхеты (древней кафедры) и Тбилиси (современной кафедры), добавили упоминание «митрополит Абхазии и Пицунды». Это сделано, чтобы хотя бы на символическом уровне застолбить за собой Абхазию.

Показательно, что на официальном сайте Московской патриархии в материале про грузинского патриарха за девять лет так и не уточнили официальный титул, и там по прежнему отсутствуют упоминания про «митрополита Абхазии и Пицунды».

Кстати, совсем недавно таким же образом поступили сербы. Они внесли в титул сербского патриарха упоминание о городе Печ – исторической кафедре сербских патриархов в средние века. На данный момент город Печ находится в Косово, которое сербы не контролируют. Более того, если Косово продолжит и далее тесную интеграцию с Албанией, то может возникнуть новый межцерковный конфликт.

Дело в том, что согласно канонам, церковные границы должны следовать за политическими. То есть, в случае интеграции в гипотетическое Союзное Государство Албании и Косово территория последнего должна будет подпадать под юрисдикцию Албании. А там уже есть своя автокефальная Албанская Церковь. Состоит она в основном из греков, которые проживают в этой стране. И возглавляет эту церковь грек – архиепископ Анастасий (Яннулатос).

Для албанских властей это будет серьезным искушением: ведь, переподчинив православных в Косово Албанской церкви, можно существенно ослабить влияние Белграда на Приштину. При том что рьяней всех о возврате Косово под контроль Сербии говорит как раз церковь.

Южная Осетия

В самих непризнанных республиках ситуация с православием весьма неоднозначна. В Южной Осетии сейчас нет ни представителей Грузинской, ни Русской Церкви. Зато там функционирует непризнанная Аланская Православная Церковь, которая входит в структуру греческих старостильных церквей, признанных раскольническими.

Патриарх Кирилл, еще в бытность митрополитом, сетовал, что «русские солдаты не для того проливали кровь в Южной Осетии, чтобы отдать эту землю в руки раскольнической церкви». В общем у РПЦ в Южной Осетии не все так гладко. У них там пока только один храм, и тот на территории Погрануправления ФСБ.

Абхазия

В Абхазии у Москвы также нет своих храмов. Но раньше там служили клирики соседней Адыгейской епархии РПЦ. Но из-за того, что они продвигали идею автокефалию Абхазской церкви в РПЦ их отстранили от служения. Кстати, идея автокефалии для Абхазии все же имеет некие хоть и не абсолютные, но исторические предпосылки.

Я осознаю, что меня раскритикуют грузинские коллеги, но следует отметить: в некоторые исторические периоды Грузинское государство было разделено на восточное и западное царства. Соответственно, и церковь была разделена на два католикосата: Мцхетский и Абхазский. Фактически эти были полноценные автокефальные церкви. Абхазский католикосат был раза в два больше чем нынешняя территория окуппированной Абхазии, а его патриарший центр находился в грузинском городе Кутаиси. Позже, после завоевания Грузии Российской империей оба католикосата были ликвидированы и переустроены в Грузинский экзархат РПЦ. После революции 1917 года, грузины возобновили автокефалию, а абхазские территории остались пребывать в составе Грузинской патриархии.

Именно существование Абхазского католикосата дает надежду церковным лидерам Абхазии на получение Томоса об автокефалии, который они просят у Вселенского патриарха. Грузины же наоборот считают Абхазский католикосат частью своей истории, поскольку значительная его часть и главный центр находились именно на грузинской территории.

Развитие событий

Начиная с 2008 года, РПЦ использовала тему Абхазии и Осетии как наживку для Грузинской Церкви. Этой наживкой шантажировали ГПЦ, выбивая выгодные для себя решения. И, к слову, вопрос признания ПЦУ – не исключение. Главный дипломат РПЦ митрополит Иларион (Алфеев) фактически шантажировал грузин: если они признают ПЦУ, то могут потерять Абхазию и Осетию. Это произошло после того, как ряд грузинских митрополитов позитивно высказались относительно ПЦУ и необходимости ее признания. В ответ на шантаж Грузинская патриархия выпустила официальное заявление, где говорится, что «Грузинская Православная Церковь не обязана учитывать позицию РПЦ по украинскому вопросу».

На прошлой неделе в сеть слили весьма любопытный документ. Это распоряжение главы Учебного Комитета РПЦ протоирея Максима Козлова. Священников Московского патриархата стимулируют идти на службу капеланами для российских военных. Так вот, в документе указываются места дислокации войск РФ: Абхазия, Южная Осетия, Киргизия и Арктика.

В ГПЦ заявили: согласно канонам церкви, без их ведома недопустимо отправлять священников на их территорию. «Такие действия способствуют напряжению и обострению отношений», – говорится в заявлении.

Следует также понимать, что эта ситуация разворачивается на фоне мощнейшего конфликта внутри самой Грузинской Церкви. Сейчас несколько групп влияния ведут борьбу за будущее руководство патриархией: ведь Илия ІІ достаточно стар и весьма слаб. Ему уже 86 лет.

Несколько кланов соперничают за будущий патриарший трон. Звучат обвинения в предательстве. Несколько лет назад был даже задержан и взят под стражу священник, который якобы пытался отравить то ли самого патриарха, то ли его секретаря-референта. На прошедшем Синоде было решено ходатайствовать перед государством за этого священника. Также с одного из митрополитов сняли сан, за то, что он обвинял патриарха и других епископов в гомосексуализме.

Этот скандал потряс Грузию. Его пытались использовать все, кому ни лень. Один из епископов сказал, что это правительство хочет сместить Илию. Во власти говорили, что это оппозиция хочет расколоть грузинское общество. Саакашивили во всем обвинял Иванишвили, мол, это последний хочет уничтожить главный грузинский общественный институт и так далее.

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Фактически мы видим, что РПЦ разыгрывает в партии с Грузинской Церковью последний козырь. У Москвы больше нет аргументов, которыми можно шантажировать и угрожать ГПЦ. В Абхазию и Осетию россияне уже заходят, обвинения в гомосексуализме уже прозвучали. Всё это означает, что грузинская церковь теперь более свободна в своих действиях. Она теперь в может принять решение по Украине без оглядки на позицию РПЦ.

Правда ранее, митрополит Анания заявил, что грузины могут и перенести рассмотрение «украинского вопроса», пропустив более древние церкви вперед. Кстати, такое же предложение озвучили и в Болгарии. В любом случае, не важно, будет ли решение раньше или позже, важно, что россияне потеряли возможность шантажировать грузинских епископов.

Джерело: Лівий берег

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