РПЦ вигадала новий спосіб, щоб призупинити процес визнання автокефалії Помісної церкви

Володимир Путін зустрівся з Патріархом Московським і всієї Русі Кирилом і Патріархом Єрусалимським і всієї Палестини Феофілом III.

Щодо московської ініціативи Блаженнійшого Єрусалимського Патріарха Феофіла ІІІ

1. Лише Вселенський Патріарх, і ніхто інший, має право скликати Всеправославні наради та Синакси (зібрання) Предстоятелів.

2. Місце і час оголошення ініціативи (у Москві після зустрічі з Путіним та вручення російської премії) не дозволяють визнати її самостійною дією. Всім очевидно, що причина ініціативи - бажання Російського патріарха. В такий спосіб він намагається призупинити процес визнання автокефалії ПЦУ та посилити суперечності між тими Церквами, які мають спілкування з ПЦУ, і тими, які його ще не мають. Отже для Московського патріарха йдеться не про єдність Православ‘я, а про посилення спровокованого ним розділення.

Те, що ініціатива насправді є московською, засвідчується миттєвою позитивною реакцією з боку офіційних представників РПЦ В. Лєгойди та прот. Ніколая Балашова.

3. Від 2013 року Патріархати Антиохійський та Єрусалимський перебувають у суперечці через питання юрисдикції в Катарі. У 2015 р. Синод Антиохійського Патріархату оголосив про повний розрив євхаристійного спілкування з Єрусалимським Патріархатом. Дотепер це питання ніяк не врегульоване і ніякого поступу в цьому напрямку не було помічено. Чи здатна буде Москва запропонувати обом Патріархатам такий варіант рішення, від якого вони не зможуть відмовитися? Дуже сумнівно, адже для них обох йдеться про принципове питання.

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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