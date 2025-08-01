Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня віряни святкують перший Спас
1 серпня християни східного обряду святкують Медовий Спас, або Маковія. У народі також існують назви Перший Спас та Спас на воді. Із цього свята починається Успенський піст. За традицією, в цей день заведено йти до храму й освячувати букети з маку й інших квітів, мед, фрукти та воду. Також не забудьте привітати з Маковієм рідних і близьких.
Нагадаємо, з 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський церковний календар, і тепер усі неперехідні свята із фіксованою датою відзначаються на 13 днів раніше.
Зміст
Привітання з Медовим спасом у віршах
Маковій, Медовий Спас
меду смачного припас.
У пасічника-бджоляра
стільники із воску повні добра!
Липовий, гречаний мед
у храм святити несе народ.
Тож збираймося і ми,
щоб бути добрими людьми!
***
Перший Спас Медовий –
Будьте всі здорові!
Матимем врожай багатий,
Бджілки нас вітають з святом!
Пригощайтесь, гості, медом,
Спас до столу кличе всіх!
Буде все в житті, як треба,
Заполонить хату сміх!
***
З Медовим Спасом вітаємо,
Родинного тепла бажаємо.
Нехай буде ясна погода
Для вас в будь-яку пору року.
Здоров'я вас хай не підводить,
І щастя часто в хату заходить!
***
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить хай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
Нехай цей Медовий Спас
Буде радісним для вас!
Найщедрішим і щасливим.
Зробить нехай життя красивим.
Нехай здоров'я не підводить,
А зло ніколи хай не шкодить!
***
Мед смачний до себе манить,
Ароматом спокушає,
Перший Спас ми зустрічаєм –
Свята літнього чекаєм.
Привітання з Медовим спасом у прозі
Нехай Перший Спас подарує твоєму серцю віру, твоєму розуму – надію, а твоєму здоров'ю – силу! Нехай люди, яких ти зустрінеш, будуть праведними, а дороги, якими ти підеш, ведуть тебе до справжнього щастя! Божого тобі благословення!
***
Вітаю тебе з Першим Спасом! Бажаю, щоб кожен твій день, подібно до дня маленької бджоли, був наповнений корисною працею. Щоб твій дім був повен, як соти. Щоб життя було солодким, як мед, і освячене Божою Благодаттю, як і Дари в цей день.
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Вітаю зі святом Маковія і бажаю, щоб для вас цей день запам'ятався смачними пирогами з маком, солодким медом, а ще такими ж яскравими емоціями, як святковий маковійчик.
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Вітаю вас і бажаю, щоб життя було солодким, немов мед, і не було в ньому жодної ложки дьогтю. Хай серце зігріває любов і не знає душа нічого поганого. І нехай сьогодні Медовий Спас зробить щасливим вашу сім'ю і вас!
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З Медовим Спасом! Бажаю проводити кожен день весело, плідно та радісно, як бджілка, а натомість отримувати від життя медовий присмак щастя та кохання. Нехай серце співає, а душа з кожним днем розквітає та пахне.
Листівки до Маковія
Зазначимо, що в серпні віряни святкуватимуть також Яблучний (6 серпня) і Горіховий Спаси (16 серпня).