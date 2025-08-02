Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання

На чемпіонаті світу 2025 року американці не взяли жодної золотої медалі у чоловічому плаванні

Шестиразовий олімпійський чемпіон Райан Лохте порівняв результати США на чемпіонаті світу з плавання з похороном. Про це повідомляє «Главком».

Лохте опублікував фото з надгробком, на якому написано: «На згадку про американське плавання. 1980 – 2025. Вони підняли планку надто високо, але перестали до неї прагнути».

Поруч Лохте написав: «Можете називати це похороном, а можете – свіжим стартом. У нас ще три роки (до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі (США) – прим.)».

На чемпіонаті світу-2025 у Сінгапурі американські плавці за два дні до кінця турніру здобули 20 медалей: 5 золотих, 10 срібних та 5 бронзових. Разом з тим, американці не взяли жодної золотої медалі у чоловічому плаванні.

На ЧС-2024 американці взяли 20 медалей (8 золотих, 6 срібних, 6 бронзових), на ЧС-2023 – 38 медалей (7 золотих, 20 срібних, 11 бронзових).

Райан Лохте здобував золоті олімпійські нагороди у 2004, 2008, 2012 та 2016 роках.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом.

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.