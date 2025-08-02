Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
Лохте опублікував фото з надгробком

На чемпіонаті світу 2025 року американці не взяли жодної золотої медалі у чоловічому плаванні

Шестиразовий олімпійський чемпіон Райан Лохте порівняв результати США на чемпіонаті світу з плавання з похороном. Про це повідомляє «Главком».

Лохте опублікував фото з надгробком, на якому написано: «На згадку про американське плавання. 1980 – 2025. Вони підняли планку надто високо, але перестали до неї прагнути».

Поруч Лохте написав: «Можете називати це похороном, а можете – свіжим стартом. У нас ще три роки (до Олімпіади-2028 у Лос-Анджелесі (США) – прим.)».

На чемпіонаті світу-2025 у Сінгапурі американські плавці за два дні до кінця турніру здобули 20 медалей: 5 золотих, 10 срібних та 5 бронзових. Разом з тим, американці не взяли жодної золотої медалі у чоловічому плаванні.

На ЧС-2024 американці взяли 20 медалей (8 золотих, 6 срібних, 6 бронзових), на ЧС-2023 – 38 медалей (7 золотих, 20 срібних, 11 бронзових).

Райан Лохте здобував золоті олімпійські нагороди у 2004, 2008, 2012 та 2016 роках.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом. 

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.

Теги: спорт плавання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Дякуємо всім, хто допомагав нам та писав слова підтримки!», – Base of Ukrainian sports
YouTube відновив роботу каналу, який збирає докази підтримки війни спортсменами з Росії
Вчора, 23:11
Шахтар переміг Бешикташ з рахунком 2:0
Шахтар вдруге переміг Бешикташ і пройшов далі у кваліфікації Ліги Європи
Вчора, 00:41
31-річна німкеня є дипломованим гірським та лижним гідом
Зникнення олімпійської чемпіонки Дальмайєр в горах: стали відомі нові деталі інциденту
30 липня, 12:01
37-річна Йохауг та її чоловік Нільс Якоб Хофф вже мають доньку, яка народилася у 2023 році
Чотириразова олімпійська чемпіонка повідомила про вагітність
29 липня, 12:30
25 липня Луїджі Самеле виповнилося 38 років
Харлан зворушливо привітала нареченого з днем народження
25 липня, 12:20
Українка перемогла у ривку, поштовху та стала чемпіонкою у двоборстві із сумою 169 кг
Важкоатлетка Малащук здобула три золота юніорського чемпіонату Європи
25 липня, 11:09
Андрій Гарбар зупинився за крок від фіналу
Тхеквондист Гарбар здобув бронзу Універсіади
22 липня, 13:01
Після бою Усик подякував українським військовим
Усик подякував українським військовим
20 липня, 01:21
У лютому 2024 року Валієва сиділа поруч з Путіним на відкритті Ігор майбутнього
Одіозна фігуристка зробила допис на підтримку нового репресивного закону в Росії
17 липня, 10:56

Новини

Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру
Збірна України з баскетболу виграла чергову товариську гру
Борчиня Петрів здобула бронзу чемпіонату світу U17
Борчиня Петрів здобула бронзу чемпіонату світу U17
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
Світоліна розгромила росіянку на турнірі в Канаді
Світоліна розгромила росіянку на турнірі в Канаді
YouTube відновив роботу каналу, який збирає докази підтримки війни спортсменами з Росії
YouTube відновив роботу каналу, який збирає докази підтримки війни спортсменами з Росії
Україна завершила з трьома нагородами чемпіонат світу з фехтування
Україна завершила з трьома нагородами чемпіонат світу з фехтування

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 2 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 2 серпня 2025
14K
«Ми не витримуємо!»: іспанське місто закликає туристів не приїздити у вихідні
9823
Винесли все. Що залишили після себе чиновники Вінницької обласної МСЕК після ліквідації (відео)
9247
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
3014
Лікар, поліцейська, мами з дітьми. Кого Росія вбила в Києві

Новини

У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 08:22
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Вчора, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Вчора, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Вчора, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
31 липня, 22:00

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua