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Росіяни атакували дронами ринок у Дружківці: є поранені (оновлено)

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Росіяни атакували дронами ринок у Дружківці: є поранені (оновлено)
Щонайменше пʼятеро людей поранено внаслідок ударів по Дружківці
фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

З самого ранку в місті пролунало щонайменше 10 вибухів

Вранці 2 серпня російська армія завдала удару по ринку в тимчасово окупованому місті Дружківка Донецької області. Як передає «Главком», про це повідомив журналіст, блогер, колишній представник Донецької області в Тристоронній контактній групі Денис Казанський.

«Дружківка. Російська армія вранці завдала удару по ринку, коли там було повно народу. Навіть не уявляю, скільки там загиблих. Абсолютний кошмар. Це так виродки «допомагають мешканцям Донбасу», – зазначив Казанський.

Місцеві Telegram-каналів зазначили, що атака була спрямована на ринок та магазин «Аврора», а з самого ранку в місті пролунало щонайменше 10 вибухів. Інформація про постраждалих та руйнування наразі уточнюється.

Згодом адміністрація магазину «Аврора» у соцмережах повідомила, що у їхньому магазині ніхто не постраждав. Удар був неподалік, але вогонь перекинувся на магазин також.

Росіяни атакували дронами ринок у Дружківці: є поранені (оновлено) фото 1
скриншот: соцмережі магазину

Оновлено о 12:20

Щонайменше пʼятеро людей поранено внаслідок ударів по Дружківці, про це повідомив голова Донецької ОВА Філашкін. Він заявив, що місто зазнало масованої дронової атаки. Пошкоджено два будинки, ринок, крамницю і адмінбудівлю, знищено декілька автівок.

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фото: Вадим Філашкін / Донецька ОДА (ОВА)

До слова, Росія наразі спрямувала основні зусилля на дві ділянки фронту: Покровський напрямок на Донеччині та Курську область РФ, частину якої утримують українські Сили оборони з серпня 2024 року. Про це в ефірітелеканалу Freeдом розповів Микола Маломуж, генерал армії України та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки.

За його словами, Покровськ росіяни розглядають як ключову точку для реалізації подальшого плану щодо захоплення Донецької області та просування вглиб регіону. Водночас утримання українськими силами частини Курської області підриває престиж Путіна.

Нагадаємо, захоплення Часового Яру може відкрити російським військам кілька оперативних напрямків для подальшого наступу на український пояс фортець у Донецькій області. Під загрозою опиняються Костянтинівка, Слов’янськ, Краматорськ і Дружківка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

За оцінкою ISW, росіяни намагаються не стільки досягти швидких перемог, скільки виснажити українську оборону повільним просуванням. На це вказує динаміка бойових дій: від травня 2023 року до серпня 2025-го окупантизмогли просунутися лише на 11 км, втративши при цьому тисячі бійців.

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Теги: війна Донеччина дрон

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