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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
фото: glavcom.ua

Громадянам можна вийти з укриття

У Києві та низці областей лунає сигнал повітряної тривоги. Як повідомляли моніторингові пабліки, тривога пов'язана з ракетною небезпекою.

О 08:22 пролунав відбій тривоги.

Карта повітряних тривог станом на зараз має такий вигляд:

Мапа укриттів для населення міста Києва

Нагадаємо, у ніч на 31 липня російська окупаційна армія вчергове атакувала Київ. Станом на 21:13 відомо про 15 загиблих, серед них двоє дітей

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що всього по Києву є наслідки російської комбінованої атаки на понад 27 локаціях. Соломʼянський район дуже постраждав, Святошинський, Шевченківський, Голосіївський. На місцях ударів продовжують працювати рятувальники. Аварійно-пошукові роботи тривають.

Під час нічної атаки російських окупантів на Київ 31 липня дівчинка, на ім'я Вероніка, яку викинуло вибуховою хвилею з дев'ятого поверху житлового будинку, вижила, приземлившись після падіння. Вона припускає, що її врятувало ліжко, яке відкинуло разом із нею під час вибуху. 

До слова, внаслідок обстрілу Києва російськими окупаційними військами було серйозно пошкоджено квартиру викладача Національного університету «Києво-Могилянська академія» Дмитра Мазіна. Він є кандидатом філологічних наук, доцентом та деканом факультету гуманітарних наук. 

Теги: тривога

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