Повстанці у Мозамбіку ліквідували п’ятьох путінських бойовиків



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Бойовики з ПВК «Вагнера» були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України

Повстанці влаштували засідку і відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали найманці з ПВК «Вагнера»

П'ятеро російських найманців з приватної військової кампанії (ПВК) «Вагнера», яку пов'язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, загинули в Мозамбіку в результаті нападу повстанців.

Про це повідомляє Carta de Mocambique з посиланням на анонімні джерела.

За даними видання, інцидент стався 27 жовтня в провінції Кабу-Делгаду. Відзначається, що повстанці влаштували засідку і відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали найманці і співробітники силових структур країни. Також загинули 20 співробітників мозамбікських сил антитерору.

Міністерство закордонних справ Росії наразі не прокоментувало загибель росіян в Мозамбіку.

Як відомо, путінські бойовики з ПВК «Вагнера» були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України.

Зазначимо, в лютому 2019 року Служба безпеки України заявила, що Росія приховує інформацію про загибель 57 найманців «ПВК Вагнера» у Сирії. У СБУ додали, що дані про смерть «вагнерівців» підкріплені свідченнями їхніх рідних про обставини смерті у Сирії, фотографіями свідоцтв про смерть та місць поховань найманців.

Раніше СБУ потролила МЗС Росії і виклала дані про загиблих в Сирії «вагнерівців» під хештегом #ИхТамНет.

У березні Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.