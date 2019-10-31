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    У світі

    Повстанці у Мозамбіку ліквідували п’ятьох путінських бойовиків

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    Бойовики з ПВК &laquo;Вагнера&raquo; були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України - Повстанці у Мозамбіку ліквідували п’ятьох путінських бойовиків
    Бойовики з ПВК «Вагнера» були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України

    Повстанці влаштували засідку і відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали найманці з ПВК «Вагнера»

    П'ятеро російських найманців з приватної військової кампанії (ПВК) «Вагнера», яку пов'язують з «кухарем Путіна» Євгеном Пригожиним, загинули в Мозамбіку в результаті нападу повстанців.

    Про це повідомляє Carta de Mocambique з посиланням на анонімні джерела.

    За даними видання, інцидент стався 27 жовтня в провінції Кабу-Делгаду. Відзначається, що повстанці влаштували засідку і відкрили вогонь по автомобілю, в якому їхали найманці і співробітники силових структур країни. Також загинули 20 співробітників мозамбікських сил антитерору.

    Міністерство закордонних справ Росії наразі не прокоментувало загибель росіян в Мозамбіку.

    Як відомо, путінські бойовики з ПВК «Вагнера» були неодноразово помічені у бойових діях в Лівії, Сирії та на сході України.

    Зазначимо, в лютому 2019 року Служба безпеки України заявила, що Росія приховує інформацію про загибель 57 найманців «ПВК Вагнера» у Сирії. У СБУ додали, що дані про смерть «вагнерівців» підкріплені свідченнями їхніх рідних про обставини смерті у Сирії, фотографіями свідоцтв про смерть та місць поховань найманців.

    Раніше СБУ потролила МЗС Росії і виклала дані про загиблих в Сирії «вагнерівців» під хештегом #ИхТамНет.

    У березні Росія відправила до Лівії 300 найманців приватної військової компанії (ПВК) «Вагнера» для розширення своєї присутності в Африці.

    Росія Міноборони РФ смерть військові Африка
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