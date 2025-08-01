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Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
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Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Людям, яким виповнилося 65 років, допомога надається довічно
фото: Depositphoto

Розмір допомоги призначається для кожної особи окремо і залежить від прожиткового мінімуму, встановленого для осіб при втраті працездатності

При досягненні 65-річного віку громадяни, які не мають права на пенсію через недостатній страховий стаж, можуть претендувати на державну підтримку. Її розмір визначається з урахуванням прожиткового мінімуму, встановленого для осіб при втраті працездатності, повідомляє «Главком» з посиланням Міністерство юстиції України. 

У відомстві зазначили, що на соціальну допомогу мають право особи:

  • яким виповнилося 65 років та які не мають права на пенсію або мають встановлену інвалідність;
  • що не користуються жодними пенсійними чи соціальними виплатами, а також ті, хто належить до малозабезпечених верств населення;
    інші особи, які зазначені у постанові КМУ № 261 від 2 квітня 2005 р.

Право на отримання цієї допомоги мають не лише громадяни України, які постійно проживають на її території, а й іноземці та особи без громадянства, які переїхали для постійного проживання. Також на виплати можуть розраховувати біженці, особи, які потребують додаткового захисту, а також громадяни Польщі, що перебувають на території України.

Розмір допомоги для людей з інвалідністю у 2025 році становить:

  • 100% – 2361 грн (для людей з інвалідністю I групи);
  • 80% – 1888 грн (для людей з інвалідністю II групи);
  • 60% – 1416 грн (для людей з інвалідністю III групи);
  • 50% – 1180 грн (для священнослужителів);
  • 30% – 708 грн (для тих, кому виповнилося 65 років).

Людям, яким виповнилося 65 років, допомога надається довічно, а для осіб з інвалідністю виплати здійснюються на період встановлення інвалідності. Для отримання підтримки необхідно звернутися до підрозділів соціального захисту населення з певним переліком документів. Це заява, паспорт, трудова книжка, картка платника податків, декларація про доходи та майновий стан із вказівкою інформації про склад сім’ї.

Нагадаємо, що в Україні зараз нараховується 10,3 млн офіційних пенсіонерів й з них продовжують працювати 2,8 млн осіб.  Згідно з даними ПФУ, у липні поточного року середня пенсія дорівнювала 6 410,17 грн, водночас пенсіонери, які працювали, отримували у середньому 6 974,61 грн, тобто на 520 гривень більше.

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Теги: соцвиплати українці пенсія

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