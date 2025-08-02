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2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони

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2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня – День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь
фото: Миколаївська міська рада

Сьогодні не можна ходити у ліс на полювання

2 серпня відзначається День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь, Міжнародний день голокосту ромів та День народження поштової скриньки. У церковному календарі – перенесення мощей святого першомученика Стефана.

День пам’яті загиблих воїнів-десантників різних часів і поколінь

2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 1

З 2017 року 2 серпня Україна вшановує пам’ять офіцерів та солдатів десантних військ різних часів і поколінь, які загинули, захищаючи рідні землі від ворогів.

Цей проєкт започаткований з метою увічнення пам’яті полеглих, популяризації їхніх героїчних вчинків, які можуть стати взірцем для кожного громадянина країни, для підвищення бойового настрою військовослужбовців та виховання у молоді патріотичного духу.

У цей день по всій країні проводяться мітинги-реквієми, присвячені події, відбувається панахида, віддається шана та військові почесті тим, які своєю мужністю та відданістю присязі формували славу десантних військ України, та «пішли на небо», не повернувшись з поля бою.

Міжнародний день голокосту ромів

2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 2

Ця пам’ятна дата була встановлена на згадку про події 2-3 серпня 1944 року, коли в нацистському таборі смерті Аушвіц-Біркенау в газових камерах було вбито 2897 ромів. У Другу світову війну до цього табору було доправлено 23 тис. представників ромів, з них понад 20 тис. осіб загинуло.

Нацисти та їх союзники винищили близько 90% ромів Європи. Тільки в Україні в цей час загинуло близько 20 тис. людей. За даними дослідників, серед жертв голокосту налічується близько 1,5 млн ромів.

День народження поштової скриньки

2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони фото 3

Для святкування цієї події було встановлено дату появи на вулицях Лондона перших скриньок для листів. Це відбулося 2 серпня 1858 року. Але ця конструкція була відомою ще більш як за три століття до цієї дати.

У 1500 році португальський мореплавець Бартоломеу Діаш прямуючи до Південної Африки, потрапив у сильну бурю, в результаті чого загинув. Офіцер, який вижив, вирішив описати цю подію, щоб сповістити про причину зникнення учасників експедиції на випадок, якщо і решта мандрівників не повернеться на батьківщину. Він засунув лист у черевик, який повісив на дерево.

Через рік мореплавець Жуан да Нова знайшов це повідомлення і побудував на тому самому місці каплицю. Місцеві жителі використовували черевик для листування протягом довгого часу. Зараз там встановлено пам'ятник у вигляді великого черевика, щоб вшанувати одну з перших поштових конструкцій.

У ті часи, коли європейські мореплавці мандрували до Індії, вони залишали послання на мисі Доброї Надії у кам'яному коробі, а судна, які поверталися до Європи, забирали їх.

Яке сьогодні релігійне свято

2 серпня в церковному календарі – перенесення мощей святого першомученика Стефана. Перенесення мощей святого первомученика і архідиякона Стефана відбулося близько 428 року. Після мученицької смерті святого Стефана, його тіло було залишене без поховання, але згодом його поховали в селі Кафаргамала. Пізніше мощі святого Стефана були перенесені до Єрусалиму, а потім до Константинополя.

Святий Стефан був одним із семи дияконів, обраних апостолами для служіння в Єрусалимській громаді. Він був відомий своєю вірою, мудрістю і здатністю до проповіді. Через свою діяльність і викриття гріхів деяких людей, Стефан потрапив у конфлікт із релігійними лідерами і був звинувачений у богохульстві. Його було засуджено до смерті і забито камінням за межами міста.

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Що не можна робити цього дня

  • Не можна ображати тварин.
  • Не можна ходити на полювання в ліс.
  • Заборонено давати в борг продукти.
  • Не варто лаятися і лихословити.

Народні прикмети

  • Сонячна погода – до теплого вересня.
  • Якщо дощить, то такою буде погода цілий місяць.
  • Уранці сухо – наступні шість тижнів буде посуха.

Пам’ятні події 2 серпня

  • 1727 – російський імператор Петро II видав указ про відновлення виборної посади гетьмана Малоросії.
  • 1776 – відбулась церемонія підписання Декларації незалежності 13 північноамериканських колоній, яка була прийнята 4 липня Континентальним конгресом
  • 1802 (14 термідора Х року) – Наполеон Бонапарт був проголошений довічним Першим консулом.
  • 1914 – у Львові українські політичні партії об'єдналися в Головну українську раду. Створено Бойову управу українських січових стрільців — організаційно-координаційний центр легіону УСС.
  • 1918 – Гетьман України Павло Скоропадський затвердив закон про створення фонду Національної бібліотеки Української держави.
  • 1933 – став до ладу Біломорсько-Балтійський канал.
  • 1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про перетворення Молдавської АРСР у складі УРСР на окрему Молдавську РСР.
  • 1940 – Верховна Рада СРСР ухвалила закон про включення Північної Буковини, а також Хотинського, Аккерманського та Ізмаїльського повітів Бессарабії, які від Румунського королівства перейшли до СРСР, до складу УРСР.
  • 1941 – на територію СРСР увійшли перші італійські війська.
  • 1943 – відбулося повстання і втеча ув'язнених у концентраційному таборі «Треблінка». Знищено крематорій. Більш двохсот утікачів були убиті або повернуті до табору.
  • 1949 – академік В. Філатов у клініці Українського експериментального інституту очних хвороб в Одесі зробив тисячну операцію з пересадки рогівки.
  • 1953 – у Києві відкрито дитячу залізницю.
  • 1989 – трагедія на Київському головпоштамті, внаслідок якої загинуло 11 людей.
  • 1990 – о 14:00 за місцевим часом іракські війська напали на Кувейт.
  • 1999 – початок другої чеченської війни.
  • 2006 – в Йоганнесбургу (ПАР) уперше за останні 25 років випав сніг
  • 2017 – у США набрав чинності ухвалений обома палатами Конгресу Закон № 3364 про протидію агресії Росії, КНДР та Ірану.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Василь, Іван, Кирило, Платон, Роман, Степан, Тарас, Федір.

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Теги: свята свято традиції релігія церква Україна українці

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