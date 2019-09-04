Те, що Ройтбурд робив в Одесі, було інтеграцією музею в європейський культурний простір

Дмитро Кулеба Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба, безпосередній учасник переговорів у Мінську

Дмитро Кулеба

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Олександр Ройтбурд

Євроінтеграція - це не абстракція, а дуже конкретні стандарти якості нашого життя

З Олександром Ройтбурдом я особисто незнайомий. І хоча він величезний талант, я навіть не фанат його таланту, якщо чесно)

Але те, що він робив в Одесі, по суті було інтеграцією окремо взятого музею в європейський (і світовий) культурний простір.

Ми маємо пам’ятати просту річ: євроінтеграція - це не абстракція, а дуже конкретні стандарти якості нашого життя в політиці, економіці, культурі, способах паркування, сортуванні сміття і далі за списком.

Битва за євроінтеграцію відбувається скрізь - від урядових кабінетів до музеїв. Українські совок, постсовок і рагульство нікуди не поділися. Вони завжди готові віджати втрачені позиції у тих, хто намагається запровадити в Україні нормальні європейські стандарти. У цьому разі - зробити крутий європейський музей в Одесі. І тому я у цій ситуації, звісно, на боці Ройтбурда-євроінтегратора.

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