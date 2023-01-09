Війна в Україні. Ердоган розкритикував тих, хто «сприяє торговцям зброєю»

Ердоган зауважив, що Туреччина буде відправляти зерно та борошно до країн Африки через коридор у Чорному морі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що Туреччина шукає мирне врегулювання війни Росії проти України «на відміну від тих, хто сприяє торговцям зброєю». Про це повідомляє агентство Anadolu.

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«Туреччина докладає зусиль для досягнення миру в усьому світі. В один день я провів переговори і з Путіним, і з Зеленським. Ми докладаємо зусиль, щоб їх примирити. Ми продовжуємо щиро йти цим шляхом в ім'я миру в усьому світі», – вважає лідер Туреччини.

Також Ердоган зауважив, що Туреччина буде відправляти зерно та муку до країн Африки через коридор у Чорному морі. За словами турецького президента, є домовленість із Путіним.

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«Путін сказав мені: «Ми надамо вам зерно безкоштовно, а ви поставите його до бідних африканських країн». Ми відповіли: «Добре. Ми приймемо зерно безкоштовно від вас, перемелюватимемо його на борошно на підприємствах Туреччини і відправлятимемо в бідні країни Африки». Ми домовилися», – розповів він.

Нагадаємо, 5 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Зеленський поінформував колегу про ризики ескалації на фронті та заявив про необхідність подальшого посилення армії України. Лідери обговорили деталі безпекової співпраці двох країн.

Перед тим Ердоган провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Лідери обговорили війну в Україні.

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Згідно з повідомленням, під час телефонної розмови обговорювалися турецько-російські відносини, зокрема енергетичні, а також регіональні питання, зокрема, російсько-українська війна та Сирія.

Під час розмови Ердоган заявив, що заклики до миру та переговорів мають бути підкріплені одностороннім оголошенням про припинення вогню та «баченням справедливого рішення».

У свою чергу Кремль відповів на пропозицію Ердогана. Проте заявив, що згоден на переговори тільки за умови виконання вимог, які поставила РФ.

Раніше повідомляли, що Ердоган планує провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.