Катастрофа в Армянську. ФСБ проводить спецоперацію проти України
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За даними групи Інформаційний спротив, на даний час ФСБ РФ здійснює масштабну інформаційну спецоперацію проти України в контексті подій в Армянську (окупований Крим).
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В частности, целью спецоперации является распространение через росСМИ и соцсети информации о проблематике перекрытия украинской властью Северо-Крымского канала, как главной причины техногенной катастрофы на ЗАО «Ukrainian Chemical Products» («UCP», г. Армянск, ранее - ЗАО «Крымский титан»). При этом отмечается, что альтернатива для заполнения водой кислотонакопителя завода, кроме варианта ее подачи через канал с материковой территории Украины, отсутствует.
В общедоступных ресурсах навязывается манипулятивное мнение, что река Днепр не является «украинской собственностью», поскольку берет начало на территории Российской Федерации, в связи с чем выдвигается требование в сжатые сроки принять меры по открытию Северо-Крымского канала. В противном случае, «возмущенное местное население» вместе с жителями близлежащих районов Херсонской области якобы может самостоятельно разблокировать дамбу на канале.
При этом замалчиваются существенные экологические проблемы «Ukrainian Chemical Products» - прежде всего, сознательное ведение производственной деятельности в условиях явной нехватки водных ресурсов, исходя из позиции, что мощности предприятия якобы в состоянии обойтись местными источниками воды.
Месседжи, реализуемые в ходе спецоперации: регион в критическом состоянии, население Крымского полуострова задыхается, уничтожается сельское хозяйство, полуостров настигла экологическая катастрофа, и т.д., а главным виновником является Украина, которая проводит политику «геноцида крымчан», перекрыв подачу воды в оккупированный Крым.
Анализ полученных данных свидетельствует о дальнейшей возможности попытки спецслужб РФ на фоне техногенного бедствия дестабилизировать обстановку вокруг «UCP» путем организации в Херсонской области «стихийных митингов недовольных экологической ситуацией местных жителей» с требованиями разблокировать дамбу на Северо-Крымском канале и восстановить водоснабжение полуострова.
Данными действиями Москва пытается «перебить» в информпространстве любые напоминания о нормах международного права, в соответствии с которыми страна- оккупант несет полную ответственность за обеспечение жизнедеятельности оккупированных территорий.