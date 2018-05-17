Путін і бойовики готуються до страшного сценарію на Донбасі

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: Уніан

Як нинішню ситуацію на Донбасі сприймають у Кремлі

Нещодавня зустріч ватажків так званих ДНР-ЛНР Олександра Захарченка та Леоніда Пасічника в Луганську та їх розмови про зближення не означають, що Росія планує об'єднувати псевдореспубліки або запускати новий проект «Новоросія». Разом із тим, останні події викликали страх у Кремлі та серед бойовиків - вони побоюються наступу Збройних сил України та страшного для себе кривавого сценарію.

Я не думаю, що зараз стоїть питання про об'єднання так званих ЛНР і ДНР, оскільки найбільш зручний момент був наприкінці минулого року, коли фактично скинули пана (екс-ватажка «ЛНР» Ігоря) Плотницького і замість нього призначили товариша Пасічника. Ось тоді був зручний момент, оскільки Плотницький був тією фігурою, яка в «ЛНР» контролювала фінансові потоки, мала свою систему важелів, свої кадри тощо. Тобто за нього було складніше говорити про об'єднання. А після того, як Плотницький втік до Росії, настав ідеальний час, щоб провести якесь об'єднання і говорити про якусь «Новоросію».

Оскільки тоді Москва не реалізувала цей варіант, хоча він був цілком реальний, я думаю, що сьогодні у них навряд чи є таке завдання.

З іншого боку, ми бачимо, що нинішнє «керівництво ЛНР», на відміну від одіозного Плотницького, набагато менше світиться в інформаційному полі, з їхнього боку не лунають одіозні заяви. А право світитися своїми багаторазовими заявами в інформаційному просторі належить товаришеві Захарченку.

Теоретично об'єднання можливе, але треба дивитися, хто буде призначений після пана Суркова (нещодавно з'явилася інформація про майбутню відставку куратора бойовиків окупованого Донбасу, помічника президента РФ Владислава Суркова). Тут вимальовується цікавий розклад, оскільки ми знаємо, що основною кандидатурою, хоч і не єдиною, на роль куратора «ЛНР і ДНР» з адміністрації президента Росії є заступник голови уряду РФ Дмитро Козак.

Якщо підняти повідомлення групи «Інформаційний спротив» ще за листопад 2015 року, ми говорили про те, що це якраз кандидат на місце куратора окупованого Донбасу замість Суркова. Тоді розглядалося питання призначення Козака замість Суркова в контексті надання Україною особливого статусу Донбасу і так далі. Але зміни куратора не відбулося.

Але якщо зараз йде зміна куратора, то потрібно очікувати, що й на самому Донбасі будуть якісь окупаційно-адміністративні зміни. Чи входить туди об'єднання цих недореспублік? Поки явних ознак немає, хоча я не виключаю такого варіанту.

У будь-якому випадку те, що зараз лунає з боку ватажків ЛНР і ДНР, схоже на те, що вони розкручують ідеологічну карту. Під час святкувань «річниць» своїх недореспублік вони й самі уточнювали, що мова йде про певну ідеологічну єдність. Тому на даний момент це більше ідеологічна карта, ніж якісь конкретні плани.

Секретні переговори між ватажками? Який сенс їм щось обговорювати, якщо будь-які рішення ухвалюються Москвою, а від них нічого не очікують? Вони можуть обговорювати торгово-економічні взаємини, більш тісну взаємодію між «держструктурами» цих утворень. Але якісь питання стратегічного рівня, тобто вибудовування відносин щодо Мінського процесу, взаємовідносини з Києвом, а, тим більше, суто військові питання щодо організації масштабних наступальних дій оперативно-тактичного рівня - це абсолютно не в компетенції Захарченка і Пасічника.

Що стосується візиту спецпредставника Держдепу США Курта Волкера на Донбас - це впливає в контексті загального сприйняття в Кремлі, Донецьку і Луганську нинішньої ситуації. Ми знаємо, що за останній місяць було дві ключові події, які змусили дуже нервувати бойовиків. Перше - це переформатування АТО в ООС, яку в Кремлі та цих «республіках» сприйняли однозначно. Нібито йде підготовка Києва до силового варіанту вирішення проблем окупованого Донбасу. Друге - це надання Україні летальних озброєнь, насамперед ПТРК Javelin. Це було сприйнято так, що Київ готується вже завтра наступати за всіма напрямками. І візит Волкера там якраз сприймається в контексті цієї загальної парадигми. Тобто очікування наступу ЗСУ, і тут нібито приїхав товариш зі Штатів, щоб вирішувати політичні питання. Наприклад, що робити далі з Донбасом в контексті військової операції Збройних сил України.

І це викликає серед них вкрай негативний резонанс. Спочатку ми були впевнені, що це суто пропагандистська складова в контексті того, щоб якось мобілізувати місцеве населення проти спільної загрози, а цим питанням вирішити проблеми доукомплектування особовим складом 1-го «армійського корпусу ДНР» і 2-го «армійського корпусу ЛНР».

Однак з тих внутрішніх документів, інформація щодо яких надходить нам, створюється стійке враження, що це не пропагандистські штампи. У такий сценарій реально вірять в Москві, Донецьку і Луганську. На найвищому рівні вони дійсно бояться, що ЗСУ вже завтра перейдуть в наступ і буде кривава бійня на всій окупованій території.

Джерело: Апостроф

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