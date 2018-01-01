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    Думки вголос

    Путіну не вистачає гарматного м'яса, щоб воювати у Сирії та на Донбасі

    Кремлівська кліка аж ніяк не готова відмовитися від своїх «миротворчих намірів» як в Сирії, так і на території України
    Мовою оригіналу Изучение российского рынка труда в области «Охрана и безопасность» в последние недели раскрывает одну интересную деталь (по интересному совпадению, проявившейся сразу после отправки «на фарш» в Сирии доблестных «вагнеровцев»). А именно: в феврале резко возросла активность по набору персонала в
    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 16:10
    • Розсилка
    Російські найманці
    Російські найманці

    Кремлівська кліка аж ніяк не готова відмовитися від своїх «миротворчих намірів» як в Сирії, так і на території України

    Мовою оригіналу

    Изучение российского рынка труда в области «Охрана и безопасность» в последние недели раскрывает одну интересную деталь (по интересному совпадению, проявившейся сразу после отправки «на фарш» в Сирии доблестных «вагнеровцев»). А именно: в феврале резко возросла активность по набору персонала в российские ЧВК.

    При детальном изучении соответствующих вакансий на таких сайтах, как avito.ru, 63rabota.ru, rabota-smolensk.ru и др. (см. скрины) мы видим, что лютая, бешенная вербовка идет по всем регионам РФ – при этом данные вакансии завуалированы под вакансию «охранник объектов», работающий «вахтовым методом» со сроком «командировок» 3 мес.

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    Путіну не вистачає гарматного м'яса, щоб воювати у Сирії та на Донбасі
    Путіну не вистачає гарматного м'яса, щоб воювати у Сирії та на Донбасі
    Путіну не вистачає гарматного м'яса, щоб воювати у Сирії та на Донбасі
    Путіну не вистачає гарматного м'яса, щоб воювати у Сирії та на Донбасі
    Путіну не вистачає гарматного м'яса, щоб воювати у Сирії та на Донбасі
    Путіну не вистачає гарматного м'яса, щоб воювати у Сирії та на Донбасі

    Казалось бы, что связывает вакансию «охранника объектов» и ЧВК? Если внимательно изучить данные объявления, можно заметить несколько характерных особенностей, не оставляющих никаких сомнений.

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    Во-первых, в глаза сразу бросается заработная плата от 80 000 рублей, при условии, что даже в Москве средняя заработная плата охранника составляет от 45 000 до 60 000 рублей.

    Второе - это требования к кандидату. Вот наглядный пример:

    «Требования: хорошая физическая подготовка. Наличие лицензии на оружие не обязательно.
    Рассматриваются все ВУС (военно-учетные специальности)».

    (Т.е. лицензия на оружие не нужна – она ведь требуется только при работе на территории РФ, но вот обладание военно-учетной специальностью, т.е. опыт военной службы, просто необходимо).

    «Регион проживания значения не имеет».

    (Действительно, какая разница, откуда юнит поедет на Донбасс или в Сирию – из питерской Гатчины или Читы?).

    «Обязанности: вооруженная охрана и обеспечение безопасности территории объектов в различных регионах».

    «Условия: все сотрудники обеспечиваются проживанием, рабочей одеждой, униформой, питанием».

    «Срок командировок - 3 месяца.
    Опыт работы в горячих точках будет плюсом».

    «Работа в крупной российской компании с дружным коллективом».

    (Насчет «дружного коллектива» – правда: наемники за гробы не дерутся).

    «Звоните для уточнения подробной информации по вакансии с 9:00 до 20:00 по московскому времени в будние дни».

    Здесь надо отметить, что одним из главных требований к охранникам на территории России является наличие действующих документов на ведение охранной деятельности. Чего не требуется в данных объявлениях.

    Итак, нужна хорошая физическая подготовка, срок командировок - на 3 месяца, также приветствуется опыт работы в горячих точках, и «рассматриваются все ВУС (военно-учетные специальности)». Все это уже говорит о соответствующей специфике деятельности организации – нанимателя.

    Еще одна важная деталь данного объявления заключается в том, что в объявлении название организации указано как «Ветераны военных конфликтов», при этом контактное лицо – некий Алексей и номер телефона. Отсутствие полноценного адреса компании объясняется тем, что даже в сегодняшней России уголовную статью (ст.359 УК РФ) «Наемничество» пока еще не отменили и наказанием за данного рода деятельность грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

    Также бросается в глаза география размещения данного объявления, которое дано в 24 регионах России, в основном в областях с высоким уровнем безработицы и расположенных в них воинских частей ВДВ, СпН и др.

    И, самое главное, данное объявление датировано 20 февраля 2018 года. Откуда смело можно сделать вывод, что «слухи» о больших потерях в рядах ЧВК Вагнера превращаются в факты. А острая нехватка «пушечного мяса» после последних событий в Сирии заставляет в срочном порядке вербовать очередную партию «ихтамнетов». Также многочисленные потери среди бойцов Вагнера, заставляют оккупационные власти на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в спешке формировать два «сирийских» батальона из числа местных жителей, при и без того хронической неукомплектованности подразделений «1 АК ДНР» и «2 АК ЛНР» (группа ИС сообщала об этом в недавней сводке).

    Т.е. «пушечное мясо» Путину срочно нужно и для Сирии, и для Донбасса.

    Все это говорит о том, что кремлевская клика уж никак не готова отказаться от своих «миротворческих намерений», как в Сирии, так и на территории Украины, и вербовка свежего «мяса» идет полным ходом.

    Так что, «дорогие россияне», если вы готовы сдохнуть за частные интересы Путина и Ко и быть похороненными в безымянной яме в Сирии или Украине, то добро пожаловать на «работу в крупную российскою компанию с дружным коллективом».

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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