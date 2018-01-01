Правозахисники: В'язні на окупованому Донбасі позбавлені будь-яких прав

Правозахисники розповіли про нелюдські умови утримання в'язнів, які залишилися на окупованому Донбасі

Окупаційна адміністрація самопроголошених «ДНР/ЛНР» не забезпечує дотримання елементарних прав людини щодо в'язнів в місцях позбавлення волі, які залишилися на цих територіях. Таким є головний висновок проекту «Моніторинг та захист прав засуджених, які знаходяться в ОРДЛО», який провели три правозахисні організації



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Українська влада і правозахисники не мають жодних можливостей захищати права в'язнів на окупованих територіях

Правозахисники розповіли про нелюдські умови утримання в'язнів, які залишилися на окупованому Донбасі

Окупаційна адміністрація самопроголошених «ДНР/ЛНР» не забезпечує дотримання елементарних прав людини щодо в'язнів в місцях позбавлення волі, які залишилися на цих територіях. Таким є головний висновок проекту «Моніторинг та захист прав засуджених, які знаходяться в ОРДЛО», який провели три правозахисні організації України: «Донбас-SOS», «Альтернатива» та Харківська правозахисна група.

Жертви безправ'я

«Історії опитаних ув'язнених, яким вдалося вийти на свободу і виїхати на підконтрольну Україні територію, жахають», - каже експертка з документування порушень прав людини правозахисної організації «Донбас-SOS» Наталія Мельник. За її словами, загалом у непідконтрольних українській владі районах залишається близько 10 тисяч в'язнів в Донецькій області і ще понад 6 тисяч - в Луганській.

Представники правозахисних організацій України назвали в'язнів, які лишилися в місцях позбавлення волі на окупованих територіях Донбасу, «невидимими жертвами війни». Як заявив директор Харківської правозахисної групи Євген Захаров, через бойові дії та обстріли на нині окупованих територіях Донбасу загинули щонайменше 10 в'язнів і ще принаймні 26 були поранені. Він зазначив, що через брак всеосяжної інформації реальні цифри можуть бути значно більшими. «Одна з колоній в Донецькій області зараз перебуває між позиціями двох сторін. Її намагалися вивезти на підконтрольну територію, але це не вдалося», - сказав DW Захаров.

Трудове рабство

2014 року на підконтрольну Україні територію вдалося перевезти 200 засуджених жінок з Червонопартизанської виправної колонії на Луганщині. А з районів Донеччини, які контролює «ДНР», за останні три роки змогли перевести лише 186 засуджених. При цьому існують іще понад 800 заяв на переведення, які вдалося отримати від ув'язнених в Донецькій області, каже Євген Захаров. Правозахисники вже передали ці дані українській владі, але керівництво «ДНР» заяви не розглядає.

Натомість, керівництво самопроголошеної «ЛНР», як стверджують правозахисники, взагалі не проводить жодних переговорів про переведення в'язнів. Голова «Східної правозахисної групи» Павло Лисянський повідомив DW, що в'язні в місцях позбавлення волі в непідконтрольних Києву районах Луганщини також масово пишуть заяви на переведення. «Але так звана «влада» ЛНР не віддає нам ув'язнених, тому що вона їх експлуатує в трудовому рабстві. В нас є докази того, що людей не звільняють і не переводять на підконтрольну Києву територію тільки тому, що на них заробляють гроші в трудових таборах», - сказав правозахисник.

Життя без медицини

В'язні в самопроголошених «ДНР/ЛНР» потерпають від недоїдання та часто утримуються в нелюдських умовах, стверджують правозахисники. В деяких виправних колоніях, за їхніми даними, зафіксовані випадки голоду та голодних смертей, а також випадки припинення водопостачання, через що в'язням доводилося самотужки бурити свердловини для отримання питної води. «В одній з колоній засуджені лишилися без опалення, і в холодний сезон температура в деяких камерах падає до 5 градусів за Цельсієм. Вони обігрівалися «буржуйками», вугілля для яких закуповувалося коштом їхніх родичів та близьких», - сказав Євген Захаров.

За його словами, після закінчення медикаментів, які лишалися з довоєнних часів, навіть поранені внаслідок бойових дій в'язні залишалися без медичної допомоги. І навіть спеціалізовані колонії, в яких утримуються хворі на СНІД та туберкульоз із масою супутніх хвороб, пережили тривалий час без ліків, допоки вони не почали надходити з Росії, сказав правозахисник.

Недосяжне правосуддя

Євген Захаров зазначив, що в'язні на окупованих територіях фактично позбавлені права на справедливий суд, а винесені українськими судами вироки переглядаються судами фактичної влади непідконтрольних територій без участі свідків, потерпілих, адвокатів та самих в'язнів. На відміну від ситуації на решті території Україні, засуджені на окупованій території Донбасу не мають доступу до інтернету, повідомив правозахисник. А це означає, що вони позбавлені можливості дистанційного звернення до судів та інших органів державної влади на підконтрольній території і взагалі права на оскарження вироків, перегляд їхніх справ та умовно-дострокового звільнення.

Українська влада і правозахисники, за словами Захарова, фактично не мають жодних можливостей захищати права в'язнів на окупованих територіях. Він каже, що надія є лише на те, що вдасться вирішити проблему юридичного оформлення засуджених, які повертаються з «ДНР/ЛНР» - зараз за участі громадськості розробляється відповідний законопроект.

Джерело: Deutsche Welle