Чи потрібен Україні Верховний Головнокомандувач, який ховається від виборців?

Всі кандидати у президенти мають мати чітку позицію щодо війни

З ким збираються домовлятися наші кандидати на колінах? З фашистами?

Я хочу коментар на це відео всіх кандидатів в Президенти. Чи усвідомлюють вони рівень загрози з боку РФ. Чи готові вони як Верховний Головнокомандувач, дати відсіч фашистам, які в прямому ефірі російського телеканалу прямо, без еківоків, обговорюють плани військового захоплення і військової операції в Україні.

Чи дивилися це відео, де обговорюють подальше захоплення Азову ті, хто верещав з парламентської трибуни, що Порошенко напав на Азов і що воєнний стан - аби зірвати вибори.

Й мені цікава позиція наших журналістів і ЗМІ. Скільки ще ви будете підігрувати цій гібридній віртуальній кампанії одного з топових кандидатів, який живе в інтернеті і якого, як кота в мішку, продають українцям.

Яка його позиція - не хіхіхаха - а позиція щодо війни. Суспільство має право дізнатися це зі ЗМІ, й очікує прямих відповідей на дуже серйозні питання, в сюжетах на ток-шоу. Чому він ховається. Чи потрібен нам Верховний, який ховається від виборців і прямих відповідей.

З ким збираються домовлятися наші кандидати на колінах? З фашистами?

Р.S. Й що на це скаже тіньовий воєнний кабінет. Пам‘ятаєте, є такий?..

Джерело: блог Ірини Геращенко

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»