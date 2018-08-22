Як нейтралізувати «п'яту колону» Путіна

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA Віктор Медведчук

Про спроби Росії вплинути на вибори в Україні

Останнім часом в українському інформпросторі часто з'являється кум президента Росії Володимира Путіна Віктор Медведчук - одіозний політик, відомий своєю відверто проросійською риторикою. Його дружина Оксана Марченко, незважаючи на критику з боку соцмереж і журналістів телеканалу «1+1», має намір взяти участь в новому сезоні проекту «Танці з зірками». Сам Медведчук фігурує в іншому скандалі: з фільму «Стус» хочуть прибрати сцену суду над поетом. Чому в Україні активізувалися проросійські сили, і що може з ними зробити влада.

Суть в тому, що Україна є правовою державою. І відсутність воєнного стану плюс європейські демократичні цінності, які ми зараз взяли на озброєння, в стані війни грають погану роль. І тут мова не тільки про Віктора Медведчука, а взагалі про «п'яту колону», яка дуже активно діє в Україні. Більш того, в цьому році вони вже почали виповзати з нір. Якщо в 2014-15 роках вони сиділи тихо як таргани за грубкою, то сьогодні вони вже в повний зріст починають критикувати партію війни, просувати свої тези і так далі. Це дуже небезпечний процес для воюючої країни.

Як їх нейтралізувати в умовах, коли різні правозахисні міжнародні організації розповідають про те, що ми повинні робити, а що ні, при цьому вони це розповідають з позиції країни мирного часу? Для нас ця ситуація має дуже неприємний відтінок і є дуже складною. Адже потрібно балансувати між певними європейськими цінностями мирного часу і при цьому намагатися зберігати захист своїх національних інтересів воюючої країни. Поки ми ніяк не можемо знайти золоту середину, щоб догодити Європі та при цьому захистити себе.

Що стосується безпосередньо Медведчука, то у нього працює дуже потужний юридичний ресурс. Він сам є великим юристом і розуміє силу юриспруденції в умовах демократичної держави, де право можна використовувати дуже широко для захисту і просування своїх інтересів. І цим він користується. Його «Український вибір» має дуже серйозний юридичний супровід. Якщо згадати ситуацію з фільмом «Стус» і реакцію Медведчука - вони реагують з будь-якого приводу і відразу ж починають розповідати про юридичну складову і так далі. Хоча в повідомленнях «Українського вибору» ми часто-густо бачимо маніпуляції в дусі радянської і російської пропаганди.

Я розумію і повністю поділяю обурення наших проукраїнські налаштованих сил, наших активістів, які заявляють, що від фурункула у вигляді Медведчука і його «Українського вибору» треба позбавлятися. Але як це робити, виходячи з правових позицій - я відповідь не знаю. І скільки ми спілкувалися з юристами, представниками спецслужб, які ведуть цю тему - тут немає однозначного рецепту. І в цьому випадку режим мирного часу і правової держави відіграє погану роль.

Джерело: Апостроф

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