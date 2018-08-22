  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Олександр Палій

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Чому ніхто не знає про князя, що розбив перший наступ на Київ предків московитів?

    • Олександр Палій

      Політолог

    • Розсилка
    Чому ніхто не знає про князя, що розбив перший наступ на Київ предків московитів?

    Нам треба знати і шанувати своїх героїв. Нині церква визнає святими лише чотири київські князі – Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Ольгу Святу і Мстислава Хороброго. Діяльність останнього двісті років замовчувалася, хоча він був канонізований ще в сиву давнину. Ніхто з пересічних громадян нічого не чув про Мстислава Хороброго лише тому, що він розбив перший наступ на Київ предків московитів.

    Друзі, реєструємося і голосуємо на сайті Київради за петицію про те, щоб встановити пам’ятник Мстиславові Хороброму – переможцю предків московитів 1173 року.

    Пару Ваших хвилин, і ми разом зробимо Україну більш українською.

    На Київщині опір очолив Мстислав Хоробрий – найбільш відомий і улюблений князь в тогочасній Україні. Він наказав поголити послові суздальського князя голову й бороду.

    Читайте також

    Андрій Боголюбський зібрав у похід велетенське військо у складі суздальців, рязанців та інших, більше за 50 тисяч. Це чи не найбільше військо, про яке згадується у вітчизняних середньовічних літописах. Суздальці обложили Мстислава Хороброго у Вишгороді. Його військо дев’ять тижнів на мурах і біля міста вело бої з суздальськими нападниками. Розгром суздальців під Вишгородом стався на початку зими 1173 р. Незабаром у Суздалі Андрія Боголюбського убили змовники, які повстали проти його жорстокості.

    Церква визнала Мстислава Хороброго, очільника розгрому суздальців, святим.

    І ще деталь – син Мстислава Хороброго, князь Мстислав Удатний у 1216 р. в битві на р. Ліпиці розгромив військо володимиро-суздальського князівства. Як пише літопис, суздальський князь та його брат Ярослав, майбутній батько Олександра Невського, тікали в спідній білизні, загнавши семеро коней та залишивши на полі бою все військо. Під ударами князів київської династії Володимиро-Суздальське князівство розпалося. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/08/21/chomu_nihto_ne_znaie_pro_knyazya_shcho_rozbyv_pershyy_nastup_na_kyiv_predkiv_1390637

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Читайте також
    церква Київ історія Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Оксана Забужко
    Оксана Забужко

    Українська поетеса, письменниця, літературознавець, публіцист

    Тарас Чорновіл
    Тарас Чорновіл

    Журналіст, політичний діяч

    Назарій Заноз
    Назарій Заноз

    Політичний оглядач, публіцист

    Тетяна Острікова
    Тетяна Острікова

    Народний депутат

    Олександр Турчинов
    Олександр Турчинов

    Секретар Ради національної безпеки і оборони України

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ