Чому ніхто не знає про князя, що розбив перший наступ на Київ предків московитів?

Нам треба знати і шанувати своїх героїв. Нині церква визнає святими лише чотири київські князі – Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Ольгу Святу і Мстислава Хороброго. Діяльність останнього двісті років замовчувалася, хоча він був канонізований ще в сиву давнину. Ніхто з пересічних громадян нічого не чув про Мстислава Хороброго лише тому, що він розбив перший наступ на Київ предків московитів.

Друзі, реєструємося і голосуємо на сайті Київради за петицію про те, щоб встановити пам’ятник Мстиславові Хороброму – переможцю предків московитів 1173 року.

Пару Ваших хвилин, і ми разом зробимо Україну більш українською.

На Київщині опір очолив Мстислав Хоробрий – найбільш відомий і улюблений князь в тогочасній Україні. Він наказав поголити послові суздальського князя голову й бороду.

Андрій Боголюбський зібрав у похід велетенське військо у складі суздальців, рязанців та інших, більше за 50 тисяч. Це чи не найбільше військо, про яке згадується у вітчизняних середньовічних літописах. Суздальці обложили Мстислава Хороброго у Вишгороді. Його військо дев’ять тижнів на мурах і біля міста вело бої з суздальськими нападниками. Розгром суздальців під Вишгородом стався на початку зими 1173 р. Незабаром у Суздалі Андрія Боголюбського убили змовники, які повстали проти його жорстокості.

Церква визнала Мстислава Хороброго, очільника розгрому суздальців, святим.

І ще деталь – син Мстислава Хороброго, князь Мстислав Удатний у 1216 р. в битві на р. Ліпиці розгромив військо володимиро-суздальського князівства. Як пише літопис, суздальський князь та його брат Ярослав, майбутній батько Олександра Невського, тікали в спідній білизні, загнавши семеро коней та залишивши на полі бою все військо. Під ударами князів київської династії Володимиро-Суздальське князівство розпалося. Читайте більше тут: https://zik.ua/news/2018/08/21/chomu_nihto_ne_znaie_pro_knyazya_shcho_rozbyv_pershyy_nastup_na_kyiv_predkiv_1390637

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