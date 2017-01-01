Якщо Путін піде з Донбасу, що робити Україні?

Про наслідки несподіваного повернення контролю над ОРДЛО

Розглядаючи варіанти розвитку ситуації на Донбасі, політики й експерти рідко говорять про те, що буде після повернення окупованих територій під контроль української влади. Що ж буде, якщо, умовно, завтра в Кремлі раптом вирішать вивести російські війська з ОРДЛО. Ми самі не розуміємо, з якими проблемами зіткнемося, якщо раптом завтра Путін

Дмитро Тимчук Народний депутат України (Народний фронт)

Дмитро Тимчук

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: EPA/UPG Донбас

Про наслідки несподіваного повернення контролю над ОРДЛО

Розглядаючи варіанти розвитку ситуації на Донбасі, політики й експерти рідко говорять про те, що буде після повернення окупованих територій під контроль української влади. Що ж буде, якщо, умовно, завтра в Кремлі раптом вирішать вивести російські війська з ОРДЛО.

Ми самі не розуміємо, з якими проблемами зіткнемося, якщо раптом завтра Путін піде з Донбасу, а ми отримаємо те, чого бажали – Донбас повернеться в Україну.

По-перше, на сьогодні існують лише приблизні оцінки, скільки потрібно грошей на відновлення зруйнованої інфраструктури Донбасу. По-друге, потрібно буде вирішувати соціально-економічні проблеми. Варіант невиплати пенсій і соціальної допомоги, як відбувається зараз, тому що це – окупована територія, не прокотить.

Далі нам треба буде розуміти ситуацію зі сприйняттям України місцевим населенням. Уже три з половиною роки місцеве населення вирване – і наразі безповоротно вирване – з інформаційного простору України. І хоч ми говоримо, що там багато патріотів, але, за нашими оцінками, там не може бути багато патріотів. Людей, які співчувають Україні та готові щось зробити заради України, там ніяк не більше п'ятої частини. Для нас може зіграти позитивну роль тільки те, що основна частина населення цих територій, як і будь-якої іншої території, - це «болото», тобто люди, які приймуть будь-яку владу, яка їм гарантує мінімальний соціальний рівень захисту, забезпечить робочі місця, дасть впевненість у завтрашньому дні та мирне небо над головою. У цьому плані для нас це може зіграти позитивну роль.

Але яка частина зі зброєю в руках буде протистояти поверненню України, враховуючи, наскільки цей регіон забитий зброєю, залишається великим питанням. Завдяки нашим правоохоронним органам, спецслужбам тощо, ми зможемо утримати ситуацію після того, як Путін піде. Але питання, чи буде Росія далі фінансувати діяльність якихось підпільних груп і рухів? А це означає постійні теракти і диверсії, що буде не кращим чином позначатися на ситуації в регіоні.

Ще одне питання: уві скільки виллється те, про що я говорив раніше, - відновлення інфраструктури, створення робочих місць на тлі нинішньої економічної ситуації в країні. Боюся, це буде такий удар під дих українській економіці, що далеко не всі будуть раді, що ми повернули контроль над Донбасом.

Тут ми можемо апелювати до міжнародної спільноти в плані допомоги. По-друге, тут має відіграти велику роль закон про деокупацію Донбасу. Якщо ми ухвалимо цей закон, то ми можемо серйозну частину економічних проблем вирішувати за допомогою репарацій, подаючи позови в міжнародні суди і вимагаючи компенсації від окупанта, який довів регіон до цього стану. Тому ті люди, які зараз бойкотують цей законопроект, в тому числі у Верховній Раді, навіть не розуміють, про що йде мова. Говорячи про миттєві «хотєлки» і чиїсь політичні амбіції, вони не розуміють, що це – дуже серйозна база, щоб завтра повертати Донбас малою кров'ю.

Джерело: Апостроф

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