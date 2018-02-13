Україна може поміняти засуджених кримських дезертирів – адвокат

Екс-військових засудили за дезертирство у Криму

Адвокат Валентин Рибін заявив, що Україна може найближчим часом обміняти колишніх військовослужбовців ЗСУ Олександра Баранова і Максима Одинцова на українських в’язнів в Росії.Про це він повідомив в коментарі виданню «Українській правді». «Найближчим часом можливий обмін», - заявив адвокат засуджених дезертирів. За



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Екс-військових засудили за дезертирство у Криму

Адвокат Валентин Рибін заявив, що Україна може найближчим часом обміняти колишніх військовослужбовців ЗСУ Олександра Баранова і Максима Одинцова на українських в’язнів в Росії.

Про це він повідомив в коментарі виданню «Українській правді».

«Найближчим часом можливий обмін», - заявив адвокат засуджених дезертирів.

За його словами, всі деталі про формат обміну і осіб, на яких можуть обміняти Одинцова і Баранова, стануть відомі вже після обміну

Адвокат відмітив, що вже не вперше займається такими справами і зараз «узгоджуються формальності».

Раніше повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі російського військовослужбовця Олександра Баранова, якого схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом.

Також, суд у Києві 6 лютого виніс вирок колишньому українському військовослужбовцю Максиму Одинцову за державну зраду і дезертирство з української армії в включеному Росією Криму та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.