Україна може поміняти засуджених кримських дезертирів – адвокат
- Сьогодні, 17:34
-
Розсилка
Екс-військових засудили за дезертирство у Криму
Адвокат Валентин Рибін заявив, що Україна може найближчим часом обміняти колишніх військовослужбовців ЗСУ Олександра Баранова і Максима Одинцова на українських в’язнів в Росії.
Про це він повідомив в коментарі виданню «Українській правді».
«Найближчим часом можливий обмін», - заявив адвокат засуджених дезертирів.
За його словами, всі деталі про формат обміну і осіб, на яких можуть обміняти Одинцова і Баранова, стануть відомі вже після обміну
Адвокат відмітив, що вже не вперше займається такими справами і зараз «узгоджуються формальності».
Раніше повідомлялося, що Подільський районний суд Києва засудив до 13 років позбавлення волі російського військовослужбовця Олександра Баранова, якого схопили на адмінкордоні з окупованим Кримом.
Також, суд у Києві 6 лютого виніс вирок колишньому українському військовослужбовцю Максиму Одинцову за державну зраду і дезертирство з української армії в включеному Росією Криму та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 14 років.