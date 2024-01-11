Головна Думки вголос Дмитро Снєгирьов
search button user button menu button
Дмитро Снєгирьов Політолог, військовий експерт

Авдіївський фронт. Окупант тисне на ЗСУ

glavcom.ua
«Авдіївка перетворюється для ворога на Бермудський трикутник»
фото з відкритих джерел

Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку

Російські окупанти продовжували атакувати на 7 напрямках на сході та півдні України, найактивніше − на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському, але успіху не мали.

За інформацією Генштабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація в Авдіївці напружена. Зранку 11 січня росіяни здійснили масований артилерійський обстріл Авдіївки. «В Авдіївці вночі відбувалися поодинокі обстріли, а зранку – масований артобстріл», – написав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове. Противник намагається захопити «сіру» зону в центрі цього населеного пункту. Крім того, окупанти завдають удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна.

Є тактичні успіхи окупантів у напрямку Новобахмутівки. Просування – до 100 метрів.

Наразі противником використовується тактика мобільних груп, коли з промзони загарбники намагаються прорватися у приватний житловий сектор Авдіївки. Без успіхів.

Можемо говорити про зміну тактики російських окупантів в районі Авдіївки. Якщо раніше це були масовані наступи, тобто бронеколони під прикриттям до однієї батальйонно-тактичної групи, то тепер це тактика ПВК «Вагнер», яку вони задіювали під час штурмів у Соледарі та Бахмуті, – дія малими мобільними групами від 8 до 15 осіб. Це велика кількість мобільних груп, які за рахунок скорочення лінії фронту створюють вогневу перевагу на певній ділянці фронту та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

Бої не припиняються ні на добу, відбувається постійний тиск на ЗСУ по всій ділянці Авдіївського фронту. Захисники відбили атаки в районах Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького та ще більше десятка атак в районах Первомайського і Невельського.

Мовою статистики зазначу, що  більше 12 тис. особового складу противника вже утилізовано, а також 200 одиниць бронетехніки та 120 танків. Тобто незалежно від зміни ворожої тактики та стратегії, ЗСУ успішно утилізують російських окупантів.

Досить показовий момент, коли в районі Авдіївки без сліду пропали три елітні розвідгрупи, при чому це підрозділи спецпризначення. І у росіян ґвалт, куди ж ті поділися. Авдіївка перетворюється для них на такий собі Бермудський трикутник, де зникають найбільш боєздатні підрозділи російської армії.

Загарбники, розуміючи, що не мають можливості прорвати оборону ЗСУ, передислокували на Авдіївський напрямок оперативні резерви з Лиманського напрямку, зокрема 2-гу загальновійськову армію РФ. А це значно послаблює позиції противника у моменті прориву української оборони на Куп'янсько-Лиманському напрямку, який для окупантів є ключовим.

Читайте також: Рік, який визначить долю людства? Що кажуть візіонери та прогнозисти про 2024-й
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна окупанти Авдіївка ЗСУ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Дмитро Снєгирьов

Авдіївський фронт. Окупант тисне на ЗСУ
Авдіївський фронт. Окупант тисне на ЗСУ
Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 році
Новий контрнаступ ЗСУ: які напрямки будуть ключовими у 2024 році
Бої за Авдіївку: що відбувається на фронті
Бої за Авдіївку: що відбувається на фронті
Російське військове командування змінило тактику повітряних атак на мирну українську територію
Російське військове командування змінило тактику повітряних атак на мирну українську територію
Підрив нафтобази у Луганську: далекобійні безпілотники ЗСУ завдають чимало клопоту окупантам
Підрив нафтобази у Луганську: далекобійні безпілотники ЗСУ завдають чимало клопоту окупантам
Росія збільшує витрати на ВПК: які ресурси може залучити агресор
Росія збільшує витрати на ВПК: які ресурси може залучити агресор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
103K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ
63K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
57K
Росія злякалася американських ракет «Томагавк»
18K
Постпред Південної Кореї пояснив, навіщо КНДР передає балістичні ракети Росії
13K
Росія прийняла новий вантажний борт з Ірану: ЗСУ попередили українців
9374
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Сьогодні, 13:21
Окупанти активізували штурми на ще одному східному напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:13
Удар по Харкову, Безугла покидає фракцію та партію «Слуга народу»: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий сніг, ожеледиця: прогноз погоди на 11 січня
Сьогодні, 04:45
11 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:19
Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Вчора, 20:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua