Авдіївський фронт. Окупант тисне на ЗСУ

Окупанти не полишають спроб захопити Авдіївку

Російські окупанти продовжували атакувати на 7 напрямках на сході та півдні України, найактивніше − на Авдіївському, Мар’їнському та Херсонському, але успіху не мали.

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За інформацією Генштабу ЗСУ, в зоні відповідальності ОСУВ «Таврія» на Авдіївському напрямку захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Протягом минулої доби Сили оборони відбили 9 атак ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки, Сєверного та ще 15 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація в Авдіївці напружена. Зранку 11 січня росіяни здійснили масований артилерійський обстріл Авдіївки. «В Авдіївці вночі відбувалися поодинокі обстріли, а зранку – масований артобстріл», – написав очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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Окупанти намагаються продавити оборону ЗСУ одночасно по декількох напрямках. Атаки ведуться з району населеного пункту Степове. Противник намагається захопити «сіру» зону в центрі цього населеного пункту. Крім того, окупанти завдають удари з трьох напрямків. Основні завдання окупаційних військ – прорив до населеного пункту Бердичі та вихід на локації ЗСУ в районі Ласточкиного. Ситуація складна.

Є тактичні успіхи окупантів у напрямку Новобахмутівки. Просування – до 100 метрів.

Наразі противником використовується тактика мобільних груп, коли з промзони загарбники намагаються прорватися у приватний житловий сектор Авдіївки. Без успіхів.

Можемо говорити про зміну тактики російських окупантів в районі Авдіївки. Якщо раніше це були масовані наступи, тобто бронеколони під прикриттям до однієї батальйонно-тактичної групи, то тепер це тактика ПВК «Вагнер», яку вони задіювали під час штурмів у Соледарі та Бахмуті, – дія малими мобільними групами від 8 до 15 осіб. Це велика кількість мобільних груп, які за рахунок скорочення лінії фронту створюють вогневу перевагу на певній ділянці фронту та намагаються прорвати оборону ЗСУ.

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Бої не припиняються ні на добу, відбувається постійний тиск на ЗСУ по всій ділянці Авдіївського фронту. Захисники відбили атаки в районах Авдіївки, Сєвєрного, Тоненького та ще більше десятка атак в районах Первомайського і Невельського.

Мовою статистики зазначу, що більше 12 тис. особового складу противника вже утилізовано, а також 200 одиниць бронетехніки та 120 танків. Тобто незалежно від зміни ворожої тактики та стратегії, ЗСУ успішно утилізують російських окупантів.

Досить показовий момент, коли в районі Авдіївки без сліду пропали три елітні розвідгрупи, при чому це підрозділи спецпризначення. І у росіян ґвалт, куди ж ті поділися. Авдіївка перетворюється для них на такий собі Бермудський трикутник, де зникають найбільш боєздатні підрозділи російської армії.

Загарбники, розуміючи, що не мають можливості прорвати оборону ЗСУ, передислокували на Авдіївський напрямок оперативні резерви з Лиманського напрямку, зокрема 2-гу загальновійськову армію РФ. А це значно послаблює позиції противника у моменті прориву української оборони на Куп'янсько-Лиманському напрямку, який для окупантів є ключовим.